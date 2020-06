Közlekedés

Washington korlátozott számban, de engedélyezi kínai utasszállítók berepülését az országba

Washington korlátozott számban, de engedélyezi kínai utasszállítók berepülését az országba - jelentette be az amerikai közlekedési minisztérium pénteken, miután Kína közölte, hogy lehetővé teszi néhány amerikai légitársaságnak a kínai menetrendje részleges visszaállítását.



Az amerikai tárca közleményben tudatta, hogy felülvizsgálta a június 16-tól érvénybe lépő tiltását, és heti két oda-vissza utat engedélyez Kína és az Egyesült Államok között. A minisztérium leszögezte azonban, hogy e döntéssel még mindig több engedményt tett Washington, mint Peking.



Az Egyesült Államok szerdán jelentette be, hogy betiltja kínai utasszállító repülőgépek berepülését az országba, válaszul arra, hogy Peking nem tesz eleget a két ország közötti egyezményben foglaltaknak, s nem teszi lehetővé az amerikai légitársaságok kínai járatainak újraindítását. A döntés az Air China, a China Eastern Airlines, a China Southern Airlines és a Hainan Airlines légitársaságokra vonatkozott, de nem érintette a teherszállító járatokat. Az amerikai Delta Air Lines és a United Airlines ugyanis még májusban kérvényezte Pekingtől, hogy újraindíthassa járatait Kínába, miután a koronavírus-járvány miatt ezeket februártól átmeneti időre felfüggesztette. Peking azonban nem adott választ az amerikai vállalatoknak. Washington már május közepén jelezte Kínának a megítélése szerint lehetetlen helyzet kialakulását, majd a héten bejelentette a tiltást.



Kína gyorsan cselekedett az ügyben, és a két amerikai légitársaságnak heti egy-egy járatot engedélyezett.



Az amerikai közlekedési minisztérium pénteken közölte: készen áll a korlátozások további feloldására is, amennyiben a kínai fél is ezt teszi.



A washingtoni kínai nagykövetség, ahogyan szerdán a tiltásról szóló döntést, úgy pénteken az enyhítésről kiadott közleményt sem kommentálta.