Csehország kiutasított két orosz diplomatát

2020.06.05 14:33 MTI

Csehország kiutasította a prágai orosz nagykövetség két munkatársát, mert tevékenységükkel kárt okoztak a cseh-orosz kapcsolatokban - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök rendkívüli sajtóértekezleten pénteken Prágában.



A kiutasítás összefügg azzal a cseh sajtóértesüléssel, miszerint márciusban egy orosz ügynök érkezett Prágába azzal a céllal, hogy meggyilkoljon három cseh önkormányzati politikust.



A sajtótájékoztatón elhangzott: ez az információ téves volt, és az orosz titkosszolgálat Prágában dolgozó két embere közti vita eredménye. Az egyik azzal akarta lejáratni kollégáját, hogy ezt a hamis információt eljuttatta a cseh titkosszolgálatokhoz. Az információ kikerült a cseh sajtóba, diplomáciai viszályhoz vezetett, és lényegesen megrontotta a cseh-orosz kapcsolatokat.



"A Biztonsági Információs Szolgálattól (BIS) kapott információk és bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az egész ügy a prágai orosz nagykövetség munkatársai közt folyó belső harc következménye. Egyikük szándékosan kitalált információt küldött a BIS-nek az állítólag a cseh politikusok ellen tervezett támadásról" - jelentette ki Babis újságírók előtt. Leszögezte: a téves információ felesleges munkát adott a cseh titkosszolgálatoknak, tovább bonyolította a cseh-orosz kapcsolatokat és megkárosította Oroszország jó hírnevét Csehországban.

A cseh kormányfő szerint egy szuverén állam nem tűrhet meg ilyen tevékenységet saját területén, ezért két orosz diplomatát kiutasítottak Csehországból. Az érintettek nevét, illetve beosztásukat Babis nem hozta nyilvánosságra.



Tomás Petrícek külügyminiszter újságíróknak azt mondta: a cseh diplomácia megpróbálta diszkréten kezelni az ügyet, és a kezdetektől fogva kommunikált az oroszokkal. "Diplomáciai megoldásra végül is nem volt lehetőség. Oroszország hozzáállása nem adott más lehetőséget (mint a kiutasítást), még annak tudatában is, hogy válaszlépésekre számítunk" - fejtette ki a cseh miniszter.



Az ügyről első ízben április végén a Respekt című cseh politikai hetilap írt. Szerinte egy orosz diplomata márciusban ricin méreggel érkezett Prágába azzal a céllal, hogy meggyilkoljon három prágai önkormányzati politikust. A cseh hatóságok a sajtóértesülést hivatalosan soha nem erősítették meg. A három politikus később rendőri védelmet kapott. Májusban az orosz nagykövetség is rendőri védelmet kért egyik diplomatája számára, akit állítása szerint "hazug módon és megalapozatlanul" bizonyos prágai politikusok meggyilkolásának tervével gyanúsítanak, és aki ellen a cseh sajtóban hajtóvadászat folyik, és fenyegetéseket kap.



A cseh médiában megjelent értesülések szerint a feltételezett orosz ügynöknek Ondrej Kolár prágai 6. kerületi polgármestert, Zdenek Hríb prágai főpolgármestert és Pavel Novotnyt, Reporyje városrész polgármesterét kellene meggyilkolnia.



Kolár "bűne", hogy elrendelte Ivan Konyev szovjet marsall szobrának eltávolítását egy prágai térről. Hríb arról döntött, hogy a 2015-ben meggyilkolt orosz ellenzéki politikusról, Borisz Nyemcovról nevezzék el azt a teret, ahol a prágai orosz nagykövetség áll, míg Novotnyt azért bírálja Moszkva, mert Reporyje központjában emlékművet állíttatott a második világháború idején a nácikkal együttműködő Orosz Felszabadító Hadsereg (ROA) katonáinak, akik a háború végén segítséget nyújtottak a prágai felkelőknek.



Mindhárom eset súlyosan tovább rontotta az amúgy is feszült cseh-orosz viszonyt.