Horvátországban a vizsgálatok szerint két százalék alatti a fertőzöttség

Horvátországban a 2 százalékot sem éri el az új koronavírussal megfertőződöttek valós aránya a szerológiai tesztek részleges eredménye szerint - írta a Jutarnji List című horvát napilap csütörtökön, a közegészségügyi intézet (HZJZ) adataira hivatkozva.



Az intézet három héttel ezelőtt kezdett bele a fertőzöttek szervezetében termelődő ellenanyagokat kimutató szerológiai vizsgálatba, amelyhez 1100 vérmintát gyűjtött be a kórházi laboratóriumokból, egészségházakból és közegészségügyi intézetekből. Eddig 520 mintát dolgoztak fel.



Tatjana Vilibic-Cavlek, a HZJZ virológiai kutatócsoportjának vezetője a lapnak elmondta: az átfertőzöttség nagyon alacsony, nem éri el a két százalékot, de hasonló eredmények születtek más európai országokban is. A részleges eredmények alapján 80 ezerre tehető a koronavírus-fertőzésen átesett horvát állampolgárok száma. Széles körű immunitást eddig egyetlen országban sem igazoltak eddig - tette hozzá.



A horvát válságstáb csütörtöki közlése szerint az elmúlt 24 órában egy fővel, 2095-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma az országban, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 103 maradt. Ezt megelőzően négy napig nem regisztráltak új fertőzöttet Horvátországban. Az első fertőzés több mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2095 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 15-en vannak kórházban, közülük hárman lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet sem az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 1477, a járvány halálos áldozatainak száma 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze öten vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.



Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, május közepén pedig - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan is bejelentette a járvány végét.



Szlovénia éjféltől az osztrák állampolgárok előtt is megnyitja a határait, a szomszédos országok közül jelenleg csak Olaszországgal szemben támaszt korlátozásokat.