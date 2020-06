Koronavírus-járvány

A brazil elnök szerint a halál "mindenki sorsa"

Brazília enyhít a korlátozásokon, annak ellenére, hogy rekordszámú a koronavírusos halálesetek száma már napok óta. Jair Bolsonaro szerint a halált nem lehet elkerülnie senkinek.



Új esetekkel leginkább az Egyesült Államok érintett, ahol 22 ezer új fertőzöttet tartanak nyilván, ezt követi Brazília (14,5 ezer), Oroszország (9 ezer), India (8 ezer) és Peru (5,5 ezer).



A dél-amerikai ország válsághelyzetét jól mutatja a tömegsírokról készült számtalan felvétel.



A nagyobb városokban már kinyitottak az élelmiszerüzleteken kívül a strandok, templomok, autókereskedők, bútorüzletek is.



Marcelo Crivella, Rio de Janeiro polgármestere azt mondta: ha mindenki betartja a szabályokat - maszkviselés, távolságtartás - akkor augusztusra minden visszatérhet a régi kerékvágásba.



Bolsonaro még márciusban azt nyilatkozta, hogy az egész nem más, mint egy "kisebb influenza".



Májusban egyébként két egészségügyi miniszter is távozott egy hónapon belül posztjáról, miután nem értettek egyet Bolsonaróval a hidroxiklorokin koronavíruskezelésként történő felhasználása miatt. Az a kérdés, hogy a malária-gyógyszer segít-e a COVID-19 elleni küzdelemben, továbbra sem ismert.



Latin-Amerika jelenleg a világ legújabb víruspontja. Az északkeleti brazil Maranhao állam kormányzója, Flávio Dino szerint minderről az elnök tehet. "Nincs kétségem afelől, hogy Bolsonaro nagymértékben felelős ezért a szörnyű elhalálozási arányért, amely néhány hónapig még biztosan ilyen lesz" - mondta a The Guardian szerint.