Amerikai tüntetések

Súlyosbítják a vádat a Floyd halálát okozó rendőr ellen, és társait is letartóztatják

Derek Chauvin, a Floyd nyakára térdelő, és ezzel a férfi halálát okozó rendőr ellen első fokú gyilkosság, míg három társa ellen bűnrészesség miatt emelnek vádat. 2020.06.04 10:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyosbítják az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőr elleni vádat, és letartóztatási parancsot adtak ki a három másik intézkedő rendőr ellen is - jelentette be helyi idő szerint szerda délután Keith Ellison minnesotai igazságügyi tárcavezető.



Derek Chauvin, a Floyd nyakára térdelő, és ezzel a férfi halálát okozó rendőr ellen első fokú gyilkosság, míg három társa ellen bűnrészesség miatt emelnek vádat - jelentette be Ellison irodája.



Floyd családjának ügyvédje, Ben Cramp korábban arra kérte a hatóságokat, hogy a lehető legsúlyosabb tényállás miatt emeljenek vádat Chauvin ellen, és sürgette a három másik rendőr felelősségre vonását is. A gyilkosság helyszínén szerdán, nagy tömeg előtt elmondott beszédében Cramp hangsúlyozta: a 46 éves Floydot "megkínozták, halálra kínozták".



A friss bejelentés után az ügyvéd közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "fontos lépés ez az igazságszolgáltatás útján".



Délután le is tartóztatták a másik három rendőrt: Tou Thaót, Alexander Kuenget és Thomas Lane-t, továbbá egymillió dollárra emelték Chauvin óvadékának összegét.



Keith Ellison a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte: noha tart még a bizonyítékok gyűjtése, az első fokú gyilkosság vádjához már elégséges bizonyíték áll rendelkezésre.



A május 25-én Minneapolisban történt rendőri intézkedés sokkolta az amerikai társadalmat és jelentős visszhangot keltett külföldön is. A négy rendőr igazoltatta a 46 éves George Floydot, megbilincselte és a földre kényszerítette őt. Egyikük, a 44 éves Chauvin a nyakára térdelt, legalább 8-9 percen keresztül. Floyd csak annyit tudott suttogni, hogy nem kap levegőt, és a halottkémi jelentés szerint már az ötödik percben meghalt.



Halála után tüntetéssorozat kezdődött szerte az Egyesült Államokban.