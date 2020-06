Koronavírus

Szlovéniában szerdától minden általános iskolás diák járhat iskolába

Szlovéniában minden általános iskolás újra iskolába járhat szerdától, Horvátországban negyedik napja nincs új koronavírusos fertőzött - derült ki a válságstábok szerdai sajtótájékoztatóján.



Szlovéniában május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-től pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint hétfőtől a negyedikesek és ötödikesek, szerdától pedig már hatodikosok, hetedikesek és nyolcadikosok is járhatnak iskolába, összesen 190 ezer diák. A tanulóknak nem kell maszkot viselniük, a tanároknak azonban ajánlott - közölte sajtótájékoztatóján a válságkabinet.



A legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában kettővel, 1477-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma az országban, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 109 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze öten vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.



Az egyik fertőzött annak a maribori kisfiúnak a rokona, aki anyjától kapta el a vírust. A fiú egész osztályának és tanítójának is két hétre házi karanténba kellett vonulnia. A szlovén sajtó szerint a családot egy Németországból hazatért rokon fertőzte meg a Covid-19 betegséggel. A másik fertőzöttet is Mariborban diagnosztizálták, ezt megelőzően a városban már egy hónapja nem jegyeztek fel új koronavírus-fertőzöttet.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet sem az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2246, a járvány halálos áldozatainak száma 103 maradt. Az országban negyedik napja nincs új fertőzött. Az első fertőzés pontosan száz nappal ezelőtti megjelenése óta 2095 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 17-en vannak kórházban, közülük négyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 55.



Zágráb április végétől és május elejétől - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot.



Múlt csütörtökön teljesen megnyitotta határait több uniós ország, köztük Magyarország előtt is, hogy megpróbálja megmenteni a turizmus ágazatát, amely az ország bruttó hazai termékének (GDP) közel 20 százalékát adja.



A legfrissebb adatok szerint jelenleg 33 ezer turista tartózkodik az országban, ami 89 százalékkal kevesebb, mint tavaly június 1-jén volt.



A Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap arról írt: ha nem indul be a nyári idény, néhány nagyobb szálloda inkább bezár, vagy kis sem nyit, ha le kell engednie az árakat, mert azzal csak a veszteségeit növelné.