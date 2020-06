Koronavírus-járvány

Montenegró hivatalosan is bejelentette a járvány végét, Észak-Macedóniában már a második hullámra számítanak

Észak-Macedóniában egyre több új fertőzöttet regisztrálnak, ezért a korlátozó intézkedések ismételt bevezetését helyezte kilátásba a kormány, Montenegróban viszont egy hónapja nem regisztráltak új esetet, ezért visszavonták a járványhelyzetet. 2020.06.03 MTI

Szerbiában keddről szerdára 11 430-ról 11 454-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Miután a kormány engedélyezte a tömeges összejöveteleket, péntektől az éjszakai szórakozóhelyek is megnyitnak Szerbiában. A vendéglátóhelyek vezetői óriási veszteségekről számolnak be, hiszen két és fél hónapig zárva tartottak.



Koszovóban egy nap alatt 1110-ről 1123-ra emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A parlament szerdán szavaz az új kormányról, így véget érhet a koronavírus-járvánnyal összefüggő belpolitikai válság, és az új kormány hatékony intézkedéseket hozhat a Szerbiával fenntartott kapcsolat rendezése érdekében is.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 2315-ről 2391-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter szerint a járvány új hullámának számít, hogy az utóbbi napokban egyre több új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Mint mondta, nem tudni, mit lehet várni ettől a második hullámtól, és reményének adott hangot, hogy a kórházak kapacitása elegendő lesz az új betegek kezelésére. A kormány a napokban várhatóan újra szigorú korlátozó intézkedéseket vezet be, ha nem kezd el csökkenni az új fertőzöttek száma.



Montenegróban majdnem egy hónapja nem regisztráltak új esetet. A kormány kedden bejelentette az úgynevezett járványhelyzet végét. A koronavírus-járvány ideje alatt 324 fertőzöttek azonosítottak a 620 ezres Adria-parti államban, és kilencen haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2524-ről 2535-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az egyik országrész miniszterelnökének gyanús lélegeztetőgép-vásárlási ügyletei, valamint a migrációs helyzet nem megfelelő kezelése miatt kedden lemondott az ország belügyminisztere.