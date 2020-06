Koronavírus

Több mint 6,27 millióan fertőződtek meg világszerte, a gyógyultak száma 2,7 millió

Világszerte 6 271 577 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 375 656, a gyógyultaké pedig 2 697 328-ra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli összesítése szerint.



Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 6 172 448, a halálos áldozatok száma 372 136, a gyógyultaké pedig 2 642 873 volt.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban van jelen.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja legsúlyosabban, ahol 1 811 277 a fertőzöttek száma, 105 147-en haltak meg, és 458 231-en meggyógyultak.



Brazíliában továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: keddre 526 447-re emelkedett. A kórban 29 937-en haltak meg, 211 080-an pedig felgyógyultak belőle.



Oroszországban 414 328-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 4849, a gyógyultaké 175 514.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 277 736 volt, 39 127-en haltak meg a betegségben, és 1221-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 239 638 fertőzöttet, 27 127 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 233 197, a halálos áldozatoké 33 475, és 158 355-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Indiában 198 706 fertőzöttet, 5608 halálos áldozatot és 95 754 gyógyultat jegyeztek fel.



Franciaországban 189 348 fertőzöttről, 28 836 halálos áldozatról és 68 558 gyógyultról tudni.



Németországban 183 594 a fertőzöttek száma, 8555 a halottaké, és 165 632-en meggyógyultak.



Peruban 170 039 fertőzöttet, 4634 halálos áldozatot és 68 507 gyógyultat regisztráltak.



Törökországban 164 769 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4563, a gyógyultaké 128 947.



Iránban 154 445 fertőzöttről, 7878 halálesetről és 121 004 gyógyultról tudni.



Chilében 105 158 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1113, a gyógyultaké 44 946.



Mexikóban 93 435 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 10 167-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 66 965.



Kanadában 93 288 fertőzöttet, 7404 halálos áldozatot és 50 091 gyógyultat tartottak számon.



Szaúd-Arábiából 87 142 fertőzöttet, 525 halálesetet és 64 306 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 154 esetet tartottak nyilván kedden reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 398 felépültet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.