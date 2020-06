George Floyd

8 perc 46 másodperc: így halt meg George Floyd a rendőrségi őrizetbevételkor - videó

Biztonsági kamerák felvételei, szemtanúk videói és hivatalos dokumentumok alapján elemezte a The Times, mi is történt a végzetes rendőri intézkedéskor.



Mint ismeretes, a minneapolisi rendőrök május 25-én eljárás alá vonták a 46 éves fekete férfit, George Floydot, miután az egyik dohányboltos ráhívta a 911-et, azzal vádolva, hogy hamis 20 dollárossal vásárolt cigarettát.



17 perccel ez után a férfi már halott volt.



Az elemzés szerint a Minneapolis-i rendőrök olyan cselekvési sorozatot hajtottak végre, amelyek ellentétesek a Minneapolis-i rendőrség szabályaival, és Floyd halálához vezetett, annak ellenére, hogy rengetegszer elmondta: nem kap levegőt.



Végül mind a négy rendőrt elbocsátották, és kettő ellen gyilkosság vádjával eljárás indult. Derek Chauvin ugyanis 8 perc 46 másodpercen át térdelt a férfi nyakába. A felvételeken látszik, hogy még akkor is ott térdelt, amikor Floyd már elvesztette az eszméletét és a mentők megérkeztek a helyszínre.

Az események

A május 25-ei események akkor kezdődtek, miután Floyd egy kék SUV sofőrülésében ült a Cup Foods kisbolttal szemben az utca túloldalán. (Az elemzők szerint az étterem biztonsági kamerájának időbélyegzője 24 percet siet.) Ekkor a két alkalmazott jelzi Floydnak, hogy hamis pénzzel fizetett, és elveszik tőle a cigarettát. Négy perccel később hívják a 911-et, és azt mondják, hogy Floyd hamis pénzzel fizetett, szörnyen részeg és nem ura önmagának. Hamarosan meg is érkezik az első rendőrségi jármű a helyszínre. Thomas Lane és J. Alexander Kueng tisztek kiszállnak az autóból, megközelítik a járművet, majd másodpercekkel később Lane előveszi a fegyverét - nem tudni, miért.



Megparancsolja Floydnak, hogy tegye a kezét a kormányra, majd kirángatják az autóból. Egy mögöttük parkoló autóból készítettek felvételt erről. A tisztek Floyd kezét a háta mögé szorították és Kueng az étterem falához viszi. Itt kikérdezik.



A 911-es dokumentumokból kiderült, hogy a férfit részegnek tartották a hívás alapján, aki nem tud magáról. Ennek ellenére Floyd nem reagál erőszakosan, sokkal inkább segítségre szorulónak tűnik. Az intézkedés kezdetétől számított hat perccel a két tiszt Floydot a járművükhöz viszik. Ekkor Floyd a földre esik. A később letartóztatott Chauvin ellen benyújtott vád szerint Floyd klausztrofóbiás volt, ezért megtagadta a rendőrautóba szállást. Itt kezdenek durvulni az események.