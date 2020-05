Erőszak

Trump gyűlölködés helyett megbékélésre szólította fel a Floyd halála miatt tüntetőket

A színes bőrű Floyd a hét elején durva rendőri túlkapás után - és feltehetően annak következtében - halt meg. 2020.05.31 MTI

Gyűlölködés helyett megbékélésre szólította fel a George Floyd halála miatt tüntetőket Donald Trump amerikai elnök a floridai Kennedy Űrközpontban mondott beszédében szombaton, miközben egyre kiterjedtebbek a zavargások szerte az országban.



A színes bőrű Floyd a hét elején durva rendőri túlkapás után - és feltehetően annak következtében - halt meg.



Az elnök hangsúlyozta: "igazságszolgáltatásra van szükség, nem káoszra". Leszögezte, hogy Floyd halála a minneapolisi utcán "súlyos tragédia", de szerinte éppen az elhunyt férfi emlékét gyalázzák meg "a lázongók, a fosztogatók és az anarchisták".



"Határozottan ellenzem, hogy bárki visszaéljen ezzel a tragédiával, fosztogasson és raboljon, megtámadjon és fenyegessen másokat" - fogalmazott.



Trump szavai szerint a jogállamiság, a törvények tisztelete az ország "koronaékszere", és emiatt a kormányzat mindent megtesz majd azért, hogy véget vessen az erőszaknak.



Az elnök órákkal korábban azt mondta újságíróknak, hogy az erőszakért szerinte a "radikális baloldal" a felelős.



William Barr igazságügyi miniszter szombati sajtókonferenciáján úgy fogalmazott, hogy a szélsőbaloldali és anarchista csoportok "foglyul ejtették a tüntetéseket".



Több városban egyelőre nem sikerült megfékezni az erőszakot. Los Angelesben több mint 500 embert tartóztattak le, Eric Garcetti polgármester helyi idő szerint szombat estétől ismételten kijárási tilalmat rendelt el.



Michael Hancock, a coloradói Denver és Ted Wheeler, az oregoni Portland polgármestere szintén kijárási tilalmat rendelt el, miután a demonstrálók mindkét városban ablakokat törtek be, üzletek ajtóit feszítették fel, és összecsaptak a rendőrökkel.



New York polgármestere, Bill de Blasio szombaton bejelentette: felelősségre fogják vonni az erőszakos tüntetőket. A városban szombaton több mint 200 demonstrálót vettek őrizetbe. Különösen New York Brooklyn negyedében veszélyes a helyzet, ahol a tüntetők gyújtópalackokat hajigálnak, és az egyik rendőrőrsre is Molotov-koktélt dobtak. Rohamrendőrök néznek szembe a demonstrálókkal, gumibotokkal, könnygázgránátokkal próbálnak véget vetni az erőszaknak.



Tovább romlott a biztonsági helyzet a szövetségi fővárosban, Washingtonban. A Fehér Ház körül négyes sorban állnak az állig felfegyverzett rohamrendőrök, miközben a tüntetők száma egyre növekszik.



Greg Abbott texasi kormányzó bejelentette, hogy három nagyvárosba, Austinba, Dallasba és Houstonba több mint 1500 lovas rendőrt vezényeltetett.