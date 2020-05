Erőszak

Fenyegető küldeményt kapott Markus Söder

A koronavírussal kapcsolatos fenyegető küldeményt kapott Markus Söder bajor kormányfő, aki pénteken a Twitteren arról írt, hogy "a gyűlölködés és az uszítás egyre nagyobb mértéket ölt". 2020.05.30 23:30 MTI

Söder üzenetében közzétett egy fotót is arról a folyadékkal teli kis kémcsőről, amelyet ismeretlenek küldtek neki azzal az üzenettel, hogy koronavírus-pozitív, és ha megissza a kémcső tartalmát, akkor immunissá válik.



A bajor kormányfő utalt arra, hogy Christian Drosten virológus és Karl Lauterbach, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) egészségügyi szakpolitikusa is kapott pár napja hasonló jellegű fenyegető üzeneteket.



Hendrik Streeck bonni virológus szintén arról számolt be pénteken, hogy egy ismeretlen eredetű folyadékot küldtek neki, azzal a felszólítással, hogy igya meg annak érdekében, hogy ne betegedjen meg a koronavírustól.



Nem halálos fenyegetésként fogtam fel - mondta el Streeck, hozzátéve, hogy megkérte egy kollégáját, semmisítse meg a küldeményt. Szerinte az ilyen jellegű támadásokat végeredményben a félelem motiválja.