Koronavírus-járvány

Olaszországban június 3-tól feloldják a tartományok közötti utazási korlátozást

Az olasz kormány a koronavírus-járvány miatti intézkedések oldásának korábbi ütemezéséhez tartja magát, és június 3-tól engedélyezi a tartományok közötti szabad mozgást az egészségügyi miniszter péntek esti közlése szerint.



Roberto Speranza hangsúlyozta, hogy semmi nem indokolja a tartományi határok megnyitásának további halasztását. A nyitás mindenhol egyidejű lesz. A tartományok közötti mozgás március 11. óta korlátozott volt, kizárólag munkavégzés vagy más megalapozott indok miatt lehetett átlépni egyik régióból a másikba.



Olaszországnak már egyetlen régiójában sem kritikus a helyzet - hangoztatta Speranza, aki óvatosságra intve megjegyezte, hogy továbbra is felügyelik a járványgörbe alakulását.



Az ország május 18-i újranyitása óta a fertőzési adatok folyamatos csökkenést mutatnak, a fertőzés terjedését jelző R0 értéke minden tartományban 1 alatt van.



Az utóbbi napokban felmerült, hogy a gócpontként ismert északi tartományok határait továbbra is zárva tartják. A déli régiók garanciákat szorgalmaztak annak elkerülésére, hogy az északról érkezőkkel a fertőzés esetleg elterjedjen azon térségekben, amelyeket eddig elkerült a járvány. Az északi tartományok határozottan elutasították a különbségtételt, és országos nyitást sürgettek. Az egészségügyi tárcavezető bejelentése szerint szerdától tehát minden olasz szabadon utazhat az országon belül, engedély és korlátozás nélkül, kivéve, ha a járványadatok romlanak.



A járvány február 20-i megjelenése óta Olaszországban több mint 232 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, és több mint 33 ezer beteg halt meg. Pénteken az elhunytakat is számítva 354 új fertőzöttet szűrtek, 68 százalékukat Lombardiában. Öt tartományban pénteken egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak. Hét tartományban pedig egy beteg sem veszítette életét az utóbbi egy napban.



Kormányforrások szerint a tartományi határok megnyitásával egy időben Olaszország újranyitja a külső határait is. Az európai uniós tagállamokból érkezőket nem kötelezik karanténra. Június 15-től pedig az EU-n kívüli országokból beutazókat sem helyezik már vesztegzár alá. Több európai ország viszont továbbra sem nyitja meg határait Olaszországgal, köztük Ausztria, Svájc, Horvátország és Görögország.