Trump: nem szabad megengedni, hogy a minneapolisi helyzet anarchiába süllyedjen

Az elnök szörnyűnek nevezte a rendőri intézkedést, és úgy fogalmazott: a durván eljáró egyenruhások foltot ejtettek a tisztességes amerikai rendőrség becsületén. 2020.05.30 07:32 MTI

Nem szabad megengedni, hogy a minneapolisi helyzet anarchiába süllyedjen - jelentette ki az amerikai elnök a Fehér Házban tartott gazdasági tárgyalásai után pénteken.



Donald Trump hangsúlyozta: "nem engedhetjük meg, hogy a törvénnyel szembehelyezkedők anarchiába és káoszba" süllyesszék Minneapolist. Hozzáfűzte, nem megengedhető az sem, hogy a fosztogatók kiszorítsák a békés tüntetőket.



Trump azt mondta, hogy beszélt George Floyd családjával.



"Átérzem a fájdalmukat. George családjának joga van az igazsághoz, és Minnesota lakóinak joguk van a biztonsághoz" - fogalmazott.



George Floyd az a 46 éves afroamerikai férfi, aki hétfőn este egy durva rendőri intézkedés után meghalt, és akinek ügyében először igazságot követelő békés tüntetők vonultak az utcára. Trump még szerdán átfogó vizsgálatra kérte fel a szövetségi igazságügyi minisztériumot.



Az elnök szörnyűnek nevezte a rendőri intézkedést, és úgy fogalmazott: a durván eljáró egyenruhások foltot ejtettek a tisztességes amerikai rendőrség becsületén.



"Ilyesmi még egyszer nem történhet meg" - jelentette ki.



Floyd egyik családtagja pénteken önkorlátozásra szólította fel az erőszakos tüntetőket, akik fosztogatnak és gyújtogatnak városszerte. A demonstrálók soraiban lövések is dördültek, egy tüntetőt holtan találtak. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere pénteken, helyi idő szerint este nyolc órától kijárási tilalmat rendelt el a város egész területére.



Közben kiderült, hogy az intézkedő rendőr - Derek Chauvin, akit pénteken őrizetbe vettek, és aki ellen gyilkosság miatt vádat is emeltek - korábban már többször megengedhetetlen erőszakkal élt, ezért szembekerült a törvénnyel. Amy Klobuchar akkori ügyész azonban - aki jelenleg demokrata párti szenátor a szövetségi kongresszusban - csak megfeddte Chauvint, s nem foganatosított ellene büntetőintézkedést.



A Floyd halála miatti megmozdulások több amerikai tagállamra kiterjedtek. Kifejezetten a helyi rendőrök elleni tüntetések voltak New Yorkban, Georgiában, Floridában, Texasban, Új-Mexikóban, Arizonában, Kaliforniában, Nevadában. A tiltakozások több helyütt erőszakba torkolltak.



New York Brooklyn negyedében a tüntetők üvegekkel és kövekkel dobálták az egyik rendőrőrsöt. Sajtókonferenciáján Bill de Blasio polgármester arra szólította fel a rendőröket, hogy tartsák tiszteletben a békés demonstrálókat, a tüntetőknek viszont azt üzente, ha dühösek a kormányzatra vagy a megválasztott vezetőkre, akkor felháborodásukat rájuk, és ne az egyenruhásokra irányítsák.



"A rendőrök dolgozó emberek, akik végzik a munkájukat" - fogalmazott.

A georgiai Atlantában a tüntetők gépkocsikat rongáltak meg, üzletekbe törtek be, és felgyújtottak egy rendőrautót. Több százan a városi rendőrség központjához vonultak, és a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) nevű radikális civil mozgalom zászlait lengetve támadtak az egyenruhásokra, akiket kövekkel, üvegekkel dobáltak meg.



A coloradói Denverben Michael Hancock polgármester nyugalomra szólított, és a békés tüntetők közé vegyült provokátorokat okolta az erőszakos megmozdulásokért.



Az új-mexikói Albuquerque városban a rendőrök könnygázgránátokkal és helikopterekről próbálták meg oszlatni a demonstrálókat, akik lőttek is rájuk. Több erőszakos tüntetőt őrizetbe vettek.



Ohio fővárosában, Columbusban a Floyd halála miatt felháborodottak megtámadták a törvényhozás épületét, az amerikai AP hírügynökség jelentése szerint ablakokat törtek be, és volt, aki be is hatolt az ingatlanba. Végül a rendőrök könnygáz bevetésével tisztították meg a belvárost az erőszakos tüntetőktől.



A texasi Houstonban és az arizonai Phoenixben a városházánál és a rendőrség épülete előtt demonstráltak. Phoenixben a helyi törvényhozás épülete elé vonultak, s bár a rendőrség péntek éjjel törvényellenesnek nyilvánította a parlament előtti megmozdulást, a The Arizona Republic című lap tudósítása szerint a tüntetők nem voltak hajlandóak elhagyni a helyszínt, kövekkel és üvegekkel dobálták az egyenruhásokat, akik gumilövedékeket lőttek a tömegbe.



A szövetségi fővárosban, Washingtonban pár százan demonstráltak a Fehér Ház előtt.