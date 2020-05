Koronavírus

Olaszország a tartományok közötti határok egyidejű megnyitását tervezi

A római kormány egyidejűleg tervezi megnyitni a tartományok határait, ezért lehet, hogy a régiók közötti mozgás engedélyezését további egy héttel elhalasztja. 2020.05.29 20:00 MTI

Az északkeleti Veneto kormányzója pénteken bejelentette, hogy június elsejétől a régióban nem lesz kötelező a szájmaszk utcai használata.



A polgári védelmi hatóság esti adatai szerint a halottak száma elérte a 33 229-t. Az utóbbi egy nap alatt nyolcvanhét beteg veszítette életét a korábbi hetven után. Ez az egymásutáni második nap, hogy az elhunytak napi száma száz alatt maradt. A halottak számát további 11-gyel csökkentették, miután Molise tartomány korábban tévesen számolta a betegségben elhunytak számát.



Az aktív fertőzöttek száma 46 175-re csökkent, miközben a gyógyultaké túllépte a 152 ezret. Valamivel több mint hétezren vannak még kórházban, az intenzíven kezeltek száma 475-re csökkent.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 232 248-t. A halottakat is számolva 516 fertőzöttet diagnosztizáltak az egész országban, az egy nappal korábbi 593-hoz képest. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek hatvannyolc százalékát, 352-t Lombardiában regisztrálták, a 80 halottból 38 a tartományban hunyt el.



Luca Zaia venetói kormányzó bejelentette, hogy június elsejétől szabadtéren eltörli a szájmaszk kötelező viselését, amelyet zárt térben, például az üzletekben továbbra is használni kell.



A római kormány korábban június 3-tól tervezte a tartományok közötti mozgás engedélyezését. A szolidaritás jegyében elvetették azt a lehetőséget, hogy az északi Lombardiában, Piemontban és Liguriában továbbra is korlátozzák a be- és kiutazást. Megoldás a tartományi határok megnyitásának országos halasztása lehet. A déli régiók kormányzói garanciákat szorgalmaznak attól tartva, hogy az északi gócpontból érkezők tesztelés nélkül a fertőzést terjeszthetik az eddig a járványtól megkímélt országrészen.



Olaszországban ellenérzést váltott ki Görögország bejelentése miszerint június közepétől 29 ország előtt megnyitja határait. Kivételt többek között Olaszország képvisel. Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke elfogadhatatlannak nevezte az egyes országok közötti idegenforgalmi folyosók felállítását. Luca Zaia a Liga politikusa hangsúlyozta, hogy Olaszországot nem lehet "európai Vuhanként" kezelni.