Johnson: teljesültek a korlátozások fokozatos enyhítésének feltételei

Teljesültek a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének feltételei, és hétfőtől az eddigieknél szabadabban lehet találkozni családtagokkal és ismerősökkel - mondta csütörtökön Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson, aki a brit kormány szokásos napi sajtótájékoztatóját tartotta csütörtök este a Downing Streeten, elmondta: a jövő héttől hatfős, nem egy háztartásban élő csoportok találkozhatnak szabadtéren, és nemcsak közterületen, hanem például magánházak kertjeiben is.



A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a nem egy háztartásban élőknek továbbra is két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



A március 23-án érvénybe léptetett korlátozások alapján eddig kettőnél több, nem egy háztartásban lakó ember nem tartózkodhatott együtt közterületen, emellett a nem együtt élő családtagok és ismerősök sem látogathatták egymást.



Johnson megerősítette, hogy hétfőn megindulhat a tanítás az általános iskolák alsó tagozatainak három évfolyamán. Első lépésként a nulladik, az első és a hatodik osztályba járó gyerekek térhetnek vissza az iskolákba.



A brit miniszterelnök megerősítette azt is, hogy hétfőtől kinyithatnak a szabadtéri piacok, valamint azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutatóterük.



Két héttel később, június 15-én az összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít.



Boris Johnson hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindez még mindig feltételes, és az enyhítési tervek valóra váltása elsősorban attól függ, hogy a mutatók továbbra is a koronavírus-járvány folyamatos visszaszorulását jelezzék.



A kormány által összeállított feltételrendszer sarkalatos elemei közé tartozik a halálozások és az új fertőzések számának folyamatos csökkenése, valamint az, hogy a kórházi kezelésre szorulók száma ne haladja meg az állami egészségügyi szolgálat (NHS) kapacitásait.



Johnson a csütörtök esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a jelenlegi mérőszámok alapján e feltételrendszer teljesül, de a további nyitáshoz az szükséges, hogy ez így is maradjon.



Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója a Downing Street-i tájékoztatón elmondta: a modellszámítások alapján az "R" fertőződési ráta országosan jelenleg 0,7-0,9 között van, vagyis 1 alatt jár.



Ez azt jelenti, hogy minden egyes koronavírus-fertőzött átlagosan egynél kevesebb embernek adja át a vírusfertőzést, vagyis a járvány nagy-britanniai terjedése lassul.



Sir Patrick a járvány visszaszorulásának egyértelmű és markáns jelei között említette, hogy kedden - a legutóbbi olyan napon, amelyről teljes körű adatok vannak - már csak 475-en kerültek kórházba Covid-19 betegség miatt.



A kórházi kezelésre szoruló betegek számának napi növekedési üteme április 2-án tetőzött: aznap 3121 embert szállítottak kórházba koronavírus-tünetekkel.

Vallance elmondta azt is, hogy a naponta újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt hét nap átlagában 2312-re csökkent a május első hetében mért 5066-ról.



Az Egyesült Királyságban a csütörtök délelőtt zárult 24 órában 1887-tel nőtt az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma.



Csütörtökig 3,9 millió szűrést végeztek országszerte, és e vizsgálatok közül 269 127-nek lett pozitív az eredménye.



Az előző este zárult 24 órában 377 beteg haláláról érkezett bejelentés, így országosan eddig 37 837 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott.