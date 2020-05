Koronavírus-járvány

Szerbiában újra részt vehetnek nézők a sportrendezvényeken

Szerbiában a jövő héttől újra lehetnek szurkolók a futballmeccseken és a szabadtéri tömeges rendezvényeket is engedélyezik, Montenegró pedig további hiteltörlesztési moratóriummal segítené a gazdaság talpra állását.



Szerbiában szerdáról csütörtökre 11 227-ről 11 275-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Június elsejétől engedélyezik az ezerfős szabadtéri rendezvényeket, és nézők is részt vehetnek a sportrendezvényeken a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett.



Koszovóban egy nap alatt eggyel, 1048-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Már jelentősen többen gyógyultak ki a Covid-19 betegségből, mint ahány aktív fertőzött van. A gyógyultak száma 801, az aktív fertőzöttek száma 217, míg a betegségbe a járvány kezdete óta harmincan haltak bele.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 2014-ről 2039-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy a szomszédos országokkal egyeztetve nyílhatnak meg a határok. Várhatóan a jövő héten már lehet üzleti útra vagy családlátogatásra utazni a szomszédos országokba, és onnan Észak-Macedóniába, június 15-étől pedig korlátozások nélkül nyitnák meg a határokat mindenki számára.



Bosznia-Hercegovinában csütörtökre 2416-ról 2435-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni ország szerdán 20 tonnányi egészségügyi felszerelést kapott az Egyesült Arab Emírségektől a koronavírus-járvány kezelésére. A maszkok és kesztyűk mellett 40 lélegeztetőgép is érkezett.



Montenegróban több mint három hete nem jelentettek új esetet. A járvány ideje alatt 324-en fertőződtek meg. A bankok márciusban központi utasításra 90 napos hiteltörlesztési moratóriumot vezettek be. Ezt most a bankok egyéni elbírálás szerint további 30, 60 vagy 90 nappal meghosszabbíthatják.