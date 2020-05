Koronavírus

Ismét emelkedett a halottak száma Olaszországban

A halottak száma majdnem három hónap után vasárnap esett először száz alá, és azóta folyamatosan csökkent, most viszont ismét emelkedett. 2020.05.27 20:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olaszországi járvány gócpontjaként ismert Lombardia tiltakozik a tartomány határainak további lezárása ellen, miközben a dél-olaszországi Szardínia és Szicília vírusztesztet sürget az esetleges beutazóktól. A halottak száma ismét száz fölé emelkedett egy nap alatt a polgári védelmi hatóság szerda esti adatai szerint.



A halottak száma túllépte a 33 ezret. Száztizenheten haltak meg az egy nappal ezelőtti 78-hoz képest, így a halottak száma mostanra elérte a 33 072-t. A halottak száma majdnem három hónap után vasárnap esett először száz alá, és azóta folyamatosan csökkent, most viszont ismét emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 50 966-ra csökkent. Közülük 84 százalék házi karanténban tartózkodik, 505-re csökkent az intenzív osztályokon kezeltek száma.



A gyógyultak száma túlléptea 147 ezret.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 231 139-t. A halottakat is számolva 584 fertőzöttet diagnosztizáltak az egész országban, az egy nappal korábbi 397-hez képest. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttekből 384-t Lombardiában regisztrálták, a 117 halottból a tartományban 58-t.



A római kormánynak június 3-ig kell bejelentenie, mely tartományok között engedélyezi a mozgást. Sajtóértesülések szerint Lombardia, Piemont, valamint más északi régiók esetében, meghosszabbíthatják a karanténintézkedéseket, vagyis az itt élők továbbra sem léphetnek át más tartományokba. Szardínia és Szicília kormányzója "egészségügyi útlevelet", vagyis vírustesztet szorgalmaz a szigetekre érkezők számára. Ezt Pierpaolo Sileri egészségügyi miniszterhelyettes "ambiciózus, de keresztülvihetetlen" tervnek nevezte.



Milánó polgármestere Giuseppe Sala úgy reagált, nem fogja elfelejteni, mely tartományok zárkóztak el a lombardiaiakkal szemben. Erre a szardíniai tartományi elnök Christian Solinas azt válaszolta, jobb, ha Milánó polgármestere nem fenyegetőzik. A Lombardiával szomszédos Liguria vezetője kijelentette, a tartomány tengerpartjaira várják a milánóiakat. Alto Adige közölte, hogy a szállodáiba érkezőket ingyenesen teszteli.



A szicíliai Trapaniban 28 napja nem diagnosztizáltak új fertőzöttet, ami azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóságok a járványt a városban befejezettnek tekintik. A calabriai Crotonéban csütörtökön lesz két hete, hogy nem szűrnek új fertőzöttet.