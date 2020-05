Vallás

Csíksomlyói búcsú - Csíkszereda polgármesteri hivatala lélekbeli zarándoklatra bíztat

Csíkszereda polgármesteri hivatala lélekbeli, a ferences szerzetesek szívbeli zarándoklatra biztatják mindazokat, akik a szombati csíksomlyói búcsúra készültek.



A polgármesteri hivatal a honlapján közzétett közleményben ismételte el: a járványhelyzet miatt idén rendhagyó módon kell megünnepelni "a Kárpát-medence legjelentősebb keresztény ünnepét".



"Fájó szívvel minden zarándokot arra kérünk, hogy maradjon otthon, ezúttal családja, szerettei körében lélekben vegyen részt a 2020-as Csíksomlyói Pünkösdi Búcsún. Ha testben nem is, lélekben legyünk itt, legyünk együtt. Mértéktartással, körültekintően, felelősséggel. Most ez a fontos, fontosabb, mint az elmúlt három évtizedben bármikor" - áll a város közleményében.



A zarándoklatot szervező ferences szerzetesek szerdai közleményükben ismételten szívbéli zarándoklatra hívták a csíksomlyói zarándokokat. Hozzátették: az új típusú koronavírus-járvány, és a járvány terjedésének megakadályozására hozott rendelkezések miatt az idén nem fogadhatják a tömeges zarándoklatot. E nehéz döntést a zarándokok iránti felelősség jegyében, az egészségük megóvása érdekében kellett meghozniuk.



"E döntés értelmében arra kérjük a zarándok testvéreket, hogy idén szervezetten ne zarándokoljanak el a kegyhelyre a pünkösdszombati búcsú alkalmával, hanem szívünk zarándoklatával kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba. Kérjük, ne szervezzenek keresztaljákat, és kerüljék a tömeges zarándoklatot" - áll a közleményben.



Amint egy szerdai csíkszeredai sajtótájékoztatón elhangzott: az Erdélyi Mária Út Egyesület megszervezi, hogy a székelyföldi magyar közösségek imaszalagokra írt üzenetei eljussanak a búcsúra - közölte a Maszol.ro. A Csíksomlyóra elhozott imaszalagokat a kegytemplom közelében fogják elhelyezni, és a búcsú napján meg fogják áldani.



A május 30-i csíksomlyói pünkösdszombati búcsús ünnepi szentmisét helyi idő szerint 12:30-tól (közép-európai 11:30) tartják a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisét Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye februárban felszentelt érseke mutatja be, ő mondja a szentbeszédet is. A szentmisét élőben közvetítik a kegyhely honlapján, Facebook-oldalán, továbbá a Duna tévécsatornán, az Erdélyi Mária Rádióban, és a Szeredapp telefonos alkalmazáson.