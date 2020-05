Koronavírus

Ukrajnában ismét felgyorsult kissé a járvány terjedése

Ukrajnában keddre egy nap alatt 339 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, ami 80-nal több az előző napihoz képest, a betegségben elhunytak száma pedig 21 újabb halálos áldozattal 644-re emelkedett - derült ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online tájékoztatójából.



A járvány kitörése óta azonosított fertőzöttek száma az országban elérte a 21 584-et. Az elmúlt napban ugyanakkor az új betegek számát meghaladta a gyógyultaké, amire eddig még csak kétszer volt példa. Előző nap 341-en gyógyultak fel, velük együtt a járvány kezdete óta 7575-en.



Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese a tájékoztatón elmondta, hogy az ország hét régiójában nem lehet még bevezetni a korlátozások enyhítésének második szakaszát. Ezek közül a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyékben az elvégzett PCR-, illetve ellenanyagtesztek száma alacsony. A többi területen, az ország nyugati részében - Kárpátalja, Rivne, Voliny, Csernyivci megyékben - pedig a fertőzöttek aránya magas a helyi lakosság lélekszámához viszonyítva. A szintén nyugat-ukrajnai Lviv megye a kettőből egyik kritériumnak sem felelt meg, azaz a fertőzöttek száma is túl magas és elegendő tesztet sem végeztek el a régióban.



Közben Ukrajnában arra készülnek, hogy június 1-jétől a korlátozások újabb enyhítését engedélyezzék azokban a régiókban, amelyek erre már készen állnak. Az országban úgynevezett adaptív módon engedélyezik május 22-től a korlátozások feloldását, azaz régiónként eltérően és szakaszosan, tíznaponként léptetnek életbe újabb könnyítéseket a karantén fenntartása mellett.



A Novosztyi Donbassza hírportál kedden arról számolt be, hogy a szakadár Donyecki Népköztársaság "egészségügyi minisztere", Olha Dolhosapko elismerte: orvosaiknak nincs elegendő védőfelszerelése. Szavai szerint nincs elég eldobható védőköpenyük az orvosok számára, de hiány van fecskendőkből és kötszerekből is. Elmondta, hogy az ellenőrzésük alatt lévő horlivkai üzem gyárt egészségügyi eszközöket, a hiány fő oka az orosz kormány által az egészségügyi cikkekre vonatkozóan elfogadott kiviteli tilalom.



Az orosz egészségügyi minisztériumtól segélyként rendeltek egy Covid-betegek kezelésére alkalmas gyógyszert - tette hozzá, de azt nem árulta el, milyen készítményről van szó. A donyecki szakadárok közlése szerint az általuk ellenőrzött területen eddig 385 koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, közülük 11-en haltak meg és 102-en gyógyultak fel.