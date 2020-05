Koronavírus

A spanyol egészségügyi minisztérium több mint 1900-zal csökkentette a halálesetek számát

Több mint 1900-zal csökkentette a koronavírus okozta regisztrált halálesetek számát a spanyol egészségügyi minisztérium, mivel hibákat talált az adatok felülvizsgálatakor - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója online sajtótájékoztatóján Madridban hétfőn.



A járványügyi vezető elmondta: a 17 tartománytól és a két észak-afrikai exklávétől érkező tájékoztatókban előfordultak kétszer jelentett halálesetek, illetve olyan elhunytak is, akiknél vizsgálat nem igazolta a koronavírus-gyanút.



A szaktárca szerint Spanyolországban eddig 26 834-en veszítették életüket a fertőzés következtében, szemben a vasárnap közölt 28752-vel.



Az elmúlt 24 órában 50-en hunytak el, a halálozás kilencedik napja maradt száz alatt.



A minisztérium kiigazította a regisztrált fertőzöttek adatait is, eszerint eddig 235 400 esetben azonosították a SARS-CoV-2 nevű vírust, ami 372-vel kevesebb mint, ami a vasárnapi jelentésben szerepelt. Egy nap alatt 132 új fertőzöttet szűrtek ki.



Arancha González Laya spanyol külügyminiszter Twitter-oldalán közzétette, hogy júliustól eltörlik a külföldről érkezők számára kötelező kéthetes karantént, amelyet május 15-én vezettek be.



A döntést összhangban van a központi kormány hétvégi bejelentésével miszerint júliustól az ország ismét megnyílik a külföldi turisták előtt.



Spanyolországban hétfőn újabb járványügyi enyhítések kezdődtek, például a fővárosban több mint két hónap után megnyitotta kapuit a híres Retiro park, a kávézók , éttermek pedig megnyitották teraszaikat, minden vendég után fertőtlenítve a székeket és asztalokat.



Az elmúlt hónapokhoz képest jóval több embert lehetett látni az utcákon, de sehol nem alakult ki tumultus, és a legnépszerűbb belvárosi területek forgalma jóval elmarad az ilyenkor szokásostól.



Madridban felavatták az első olyan automatát, amelyből szájmaszkot és kézfertőtlenítőt lehet vásárolni. Előbbi viselése kötelező, nem csak a tömegközlekedési eszközökön, hanem minden olyan nyilvános helyen, ahol nem lehet tartani az előírt két méteres távolságot. A napokban összesen tíz metróállomásra helyeznek ki ilyen készüléket.