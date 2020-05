Koronavírus

Olaszországban folyamatosan csökken a fertőzöttek és a halottak száma

Ismét száz alá csökkent a halottak napi száma Olaszországban, ahol az utóbbi huszonnégy órában diagnosztizált fertőzöttek felét továbbra is Lombardia tartományban regisztrálták a polgári védelmi hatóság hétfő esti adatai szerint.



Kilencvenketten haltak meg egy nap alatt és így a halottak száma elérte a 32 877-t. A halottak száma majdnem három hónap után vasárnap csökkent először száz alá, de a hétvége miatt az adatokat a polgári védelem hiányosnak tartotta.



Az aktív fertőzöttek száma 55 300-ra csökkent. Közülük valamivel több mint 8 ezer beteget kezelnek még kórházban, 541-t intenzív osztályon. A gyógyultak száma túllépte a 141 ezret.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 230 158-t. A halottakat is számolva 300 fertőzöttet diagnosztizáltak az egész országban, ebből 148-t Lombardiában, 48-t a szomszédos Piemontban.



Lombardiában 34-gyel emelkedett a halottak száma, miután vasárnap egy halottat sem jelentettek.



A járványgörbe folyamatosan lefele ível. Az óvintézkedések további enyhítéséről vagy esetleges szigorításáról a május 18-i újranyitástól számított két hét elteltével döntenek. Május 29-én várható a bejelentés arról, hogy június 3-tól mely tartományok között lehet majd ismét szabadon mozogni. Az egészségügyi hatóságok aggodalmukat fejezték ki a társadalmi távolságtartást nem mindig betartó fiatalok miatt, valamint a járvány esetleges terjedésétől tartanak Dél-Olaszországban is, ahol eddig éppen tartományok közötti határzárnak köszönhetően kevés fertőzöttet diagnosztizáltak.



Szicília és Szardínia kormányzója kötelező vírustesztet szorgalmazott a szigetekre érkező turisták számára, a javaslatot azonban a római kormány fenntartással fogadta. Nem talált támogatásra a kormány részéről az a kezdeményezés sem, miszerint az olaszországi utcákon, tereken, strandokon önkéntesek felügyeljék a szájmaszk viseletét és a távolságtartást. A sajtóhírt a belügyminisztérium "megalapozatlannak és káoszkeltőnek" nevezte.