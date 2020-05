USA

Trump az Emlékezet Napján koszorúzott az arlingtoni nemzeti sírkertben

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, az Emlékezet Napján (Memorial Day) megkoszorúzta az Ismeretlen Katona emlékművét az arlingtoni nemzeti sírkertben.



Az Emlékezet Napja az Egyesült Államokban szövetségi ünnep, ekkor emlékeznek meg a háborúkban meghalt, eltűnt vagy fogságba esett amerikai katonákról.



Az arlingtoni nemzeti sírkertben - amely Washingtonnal szemben, a Potomac folyó másik oldalán található - díszlövésekkel és a nemzeti himnusszal tisztelegtek, és Donald Trump koszorút helyezett el az Ismeretlen Katona emlékművénél.



Az elnök kíséretében volt Mike Pence alelnök, Mark Esper védelmi miniszter és a kabinet több más tagja, valamint a first lady, Melania Trump is.



A megemlékezésen a koronavírus-járvány miatt csak kevesen vehettek részt, és a kormánytagok is betartották a távolságtartási előírásokat.



Donald Trump hétfőn délután emlékező ünnepségen vesz részt a marylandi Fort McHenryben is. Fort McHenry egy katonai erőd Baltimore közelében, s itt zajlott az 1812-es háború egyik döntő ütközete, amelyben az amerikaiak győzelmet arattak a britek felett. A csata inspirálta Francis Scott Key-t a "McHenry erődítmény védelme" című költemény megírására, amelyet megzenésítettek, és amelynek átirata lett később az amerikai nemzeti himnusz.



Az Emlékezet Napját minden évben május utolsó hétfőjén tartják. Hagyománya 1868-ig, az amerikai polgárháború utáni időszakig nyúlik vissza, igaz, akkor még a Díszítés Napjának nevezték. Az unionisták (az északi államok szövetségének tagjai) alapították meg, hogy ezen a napon az amerikaiak a polgárháború valamennyi unionista áldozatának sírját feldíszítsék virágokkal. Az északiak és a déliek évtizedekig külön-külön emlékeztek halott katonáikra, de aztán a 20. század elejére az emlékezés már közös lett, s 1906-ban megtartották az első Emlékezet Napját.