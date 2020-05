Koronavírus

Hatvanezer önkéntes ellenőrizheti Olaszországban a védőtávtartást

2020.05.25 17:08 MTI

Olaszországban a regionális ügyek minisztériuma azt tervezi, hogy 60 ezer önkéntes fogja ellenőrzi majd a koronavírus-járvány terjedése ellen előírt személyes távolságtartást, a szabályszegőket pedig meggyőzi annak betartásáról. Az elképzelést hétfőn jelentette be Francesco Boccia, a regionális ügyek minisztere.



A tervezet szerint az önkéntesek kék mellényt viselnek majd, "fegyverzetük pedig a szóbeli meggyőzés és a mosollyal kísért kedvesség lesz." Az utcákon és a tereken kívül strandokon, a tengerparton, bárokban és egyéb helyeken is ügyelnek majd a biztonságos távolságtartásra.



A feladatra bárki jelentkezhet, de felvételi előnyt élveznek a munkanélküliek és a segélyre szorultak. Helyi értesülés szerint azonban várhatóan nem lesz túl nagy sikere a toborzásnak, mivel az önkéntes szolgálatért nem fizet az állam, és a kormányon belül is felmerültek kifogások az elképzelés ellen.



Ami az utazási könnyítési tervet illeti, az olasz tartományok közötti utazási tilalmat június 3-án feloldják, és ugyanezen a napon Olaszország megnyitja határait az Európai Unióból érkező turisták előtt.



Vasárnapi adatok szerint Olaszországban 32 785-en haltak meg eddig a fertőzés miatt és 229 858-an fertőződtek meg bizonyítottan a koronavírus-járvány következtében.