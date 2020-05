Koronavírus-járvány

Az USA-ban már több mint 1 millió 600 ezer fertőzöttet tartanak nyilván

Az Egyesült Államokban több mint 1 millió 600 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, és 97 ezer fölé emelkedett a Covid-19 nevű betegségben elhunytak száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház vasárnap esti adatai szerint.



Az Egyesült Államokban hétfőn a hősök emléknapja van, amikor a háborúban életét vesztett valamennyi katona előtt tisztelegnek az amerikaiak. Ez szövetségi ünnep, a katonai temetőkben mindenütt parányi amerikai zászlókkal díszítették fel a sírokat. Donald Trump elnök még pénteken a Fehér Házban veteránokat tüntetett ki, vasárnap pedig az amerikaiak elözönlötték a tengerpartokat és azokat a szórakozóhelyeket, amelyek megnyitottak. New Yorkban és New Jersey-ben is megnyitották a tengerparti strandokat, igaz, a kormányzók és a városvezetők mindenütt óvatosságra, a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírások betartására figyelmeztettek.



Az amerikai elnök megtiltotta a beutazást Brazíliából az Egyesült Államokba - jelentette be vasárnap éjjel kiadott közleményében a Fehér Ház. A döntés értelmében azok sem utazhatnak be az Egyesült Államokba, akik az amerikai vízumkérelmük benyújtása előtti 14 napban brazil földön jártak - fogalmazott a közleményben Kayleigh McEnany, az elnöki hivatal szóvivője.