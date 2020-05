Koronavírus

Tovább javult a járványhelyzet Németországban

Tovább javult a járványhelyzet Németországban, a csütörtöki hivatalos adatok szerint egyetlen járás vagy város sincs, ahol szigorított óvintézkedésekkel kell védekezni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen, és egyre több olyan hely van, ahol valamennyi regisztrált fertőzött legyőzte a kórokozót.



A németországi közigazgatás 401 alapegysége - járások, városok - közül 23-ban nincsenek úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő regisztrált fertőzöttek, 339-ben pedig 10 százalék alatt van az összes helyi regisztrált fertőzötthöz viszonyított arányuk - mutatták ki a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) számításai.



A koronavírus-világjárvány első németországi hullámának levonulását jelzi az is, hogy nincs olyan közigazgatási egység, ahol meg kell fordítani a járványlassító korlátozások lazításának folyamatát. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok megegyezése alapján erre akkor van szükség, ha meghaladja az 50-et az utóbbi hét napon regisztrált fertőzések 100 ezer lakosra vetített száma. Ilyen esetben el ismét szigorítani kell, és a társadalmi és gazdasági élet újraindítását csak akkor lehet tovább folytatni, ha hét napon keresztül a határérték alatt marad az új igazolt fertőzések száma. A szabályt a május eleji bevezetése óta 5 járásban kellett alkalmazni, időközben mindenütt ismét enyhült a járvány.



A helyzet javulását mutatja a többi között az is, hogy az országszerte egy nap alatt regisztrált új fertőzések száma 12. napja 1000 alatt van. Az RKI-hoz szerdáról csütörtökre 745 új fertőzésről érkezett jelentés a járási és városi egészségügyi hivataloktól.



Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 176 752 SARS-CoV-2-fertőzést mutattak ki Németországban.



A gyógyultnak minősülő, vagyis a fertőzésen már átesett igazolt fertőzöttek becsült száma 1100-zal 158 000-re emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 8147 regisztrált fertőzött halt meg, ez 57-tel több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek becsült száma a 10 ezer körüli szinten van a 83 milliós országban.



A lazítások minden tartományban folytatódnak, Brandenburgban például fertőzéshigiéniai óvintézkedések mellett pénteken megnyithatnak a kempingek, Berlinben hétfőtől ismét fogadhatnak vendégeket a hotelek, panziók és egyéb szálláshelyek, és a Balti-tenger partján fekvő Mecklenburg-Elő-Pomeránia üdülőhelyein szintén hétfőtől nemcsak a tartománybeliek, hanem a máshonnan érkezők is megszállhatnak.