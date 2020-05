Bűncselekmény

Kibertámadás ért több ezer izraeli honlapot

Ismeretlen hackerek megtámadtak több ezer izraeli honlapot, amelyeken az eredeti tartalmat Izraelt fenyegető üzenetre cserélték - jelentette a helyi média csütörtökön.



"Állj készen a meglepetésre" - üzenték a megtámadott honlapokon angol és héber nyelven. A szöveget egy lángoló tel-avivi házakat ábrázoló képen helyeztek el, a montázson a tengerben a súlyosan megsebesült Benjámin Netanjahu miniszerlentök megpróbál elérni egy mentőövet. Videoüzenetet is elhelyeztek: több izraeli város bombázását is szimulálják, Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél arab imádkozókat, és a zsidó állam megsemmisítésével fenyegetnek, miszerint "Izrael nem fogja megérni a következő 25 évet".



Minden érintett honlapot a UPress nevű internetes cég szerverein tárolták a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet tudósítása szerint. A vállalkozás megígérte ügyfeleinek, hogy az esti órákig helyreállítja az eredeti állapotot.



Kisvállalkozások, vendéglők, városi önkormányzatok, jobboldali politikai csoportosulások, továbbá a baloldali liberális Merec pártot vezető Nicán Horovic honlapja is a kibertámadás áldozata lett.



A támadást a szakértők szerint az arab világ hackereinek egy csoportja követte el, voltak köztük török és észak-afrikai támadók, néhányan a Gázai övezetből dolgoztak.



Iránban pénteken tartják az 1979-es iszlám forradalom után bevezetett Kudsz, vagyis Jeruzsálem-napot, amellyel a ramadán utolsó napján a palesztinok ügyét hangsúlyozzák.



Május elején egy Izraelnek tulajdonított kibertámadás béníthatta le a Hormuzi-szorosban az iráni Sahíd Radzsí kikötőt, amit április végén Teherán sikertelen számítógépes hadművelete előzött meg az izraeli ivóvízellátás megzavarására.