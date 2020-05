Koronavírus

A román korrupcióellenes ügyészség 33 aktát nyitott gyanús közbeszerzések miatt

A román korrupcióellenes ügyészség 33 aktában vizsgálódik a koronavírus-járvány idején lebonyolított közbeszerzések miatt, amelyek esetében felmerül a korrupció gyanúja, miután bizonyos kórházak és más állami intézmények drágán szereztek be a járvány megfékezéséhez szükséges orvosi eszközöket, védőfelszereléseket.



A vizsgálat indításáról Crin Bologa korrupcióellenes főügyész számolt be egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy az általa vezetett intézmény hivatalból indított vizsgálatot 29 ügyben, a sajtóban megjelent információk alapján.



A feltételezett kár értéke több millió eurót - tette hozzá.



Bologa szerint az egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami Unifarm vállalat is a célpontok között van.



Korábban a román sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy a romániai kórházak inkább saját hatáskörben bonyolították le a közbeszerzéseket, mert az állami forgalmazónál nagyon magasak voltak az árak, ezért a kórházak vezetői korrupcióra gyanakodtak.



A korrupcióellenes főügyész nem kívánt részleteket közölni a vizsgálatokról, sem arról, hogy kik ellen irányulnak, reményét fejezte, hogy hamarosan olyan szakaszba jutnak az eljárások, hogy a közvélemény is tudomást szerezhet a részletekről. Közölte: mind magánvállalatoknál, mind állami cégeknél folyamatban vannak a kihallgatások.



Korábban Raed Arafat belügyminiszteri államtitkár és Adrian Streinu-Cercel infektológus főorvos, aki április végéig vezette az egészségügyi minisztérium koronavírus-járvánnyal foglalkozó tudományos tanácsadó testületét, felszólította az ügyészeket, hogy amennyiben a járvány idején egyes bürokratikus szabályokat nem tartottak be a kórházak a közbeszerzések során, ne vonjanak felelősségre ezért senkit, hiszen gyorsan kellett eljárni, emellett a megnövekedett kereslet miatt a védőfelszerelések is sokkal drágábbak voltak.