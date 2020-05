Járvány

A legnagyobb szigorral nyitották meg az iskolákat Dél-Koreában - de máris egyre több a fertőzött

Az új fertőzöttek száma az utóbbi kilenc napban már végig napi 30 alatt volt az országban, emiatt tartják aggasztónak a szakemberek, hogy szerdára megnőtt ez az adat.



A hatóságok május elején már elkezdtek enyhíteni a távolságtartási szabályokon, de több szöuli éjszakai klubban és egy kórházban ismét gócpontok alakultak ki. Szerdán reggel 11 110 volt az igazolt fertőzöttek száma, továbbra is 263 a halálos áldozatoké, és 10 066 a gyógyultaké, 128-cal több, mint az előző nap.



Az egészségügyi vezetés arra számít, hogy legalább egy ideig ismét viszonylag nagy lesz az új fertőzöttek napi száma, mert egyelőre nem tudják, hogy hogyan alakultak ki az új gócpontok. A több mint 50 milliós országban 776 433 koronavírustesztet végeztek el január 3. óta.



Az oktatási intézményekbe először több százezer végzős középiskolás térhetett vissza. Számukra a legsürgetőbb a személyes jelenlét, mert készülniük kell a novemberi felsőoktatási felvételi vizsgákra. Az iskolába csak úgy léphetnek be, hogy ellenőrzik a testhőmérsékletüket, fertőtleníteniük kell a kezüket, és maszkot kell viselniük. Ugyanez vonatkozik a tanárokra.



A padokat távolabb helyezték el egymástól, vagy átlátszó műanyag táblákkal választották el. Az alsóbb osztályok tanulói a következő hetekben kezdhetnek el iskolába járni. A fertőzésszám megugrása miatt két város 75 középiskolájából az éppen beérkezett diákokat rögtön haza is küldték szerdán.



Ez a félév március elején kezdődött volna el, de a kezdést többször elhalasztották, majd távoktatási formában kezdődött el az ország 5,4 millió diákja számára.