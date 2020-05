Koronavírus-járvány

A francia hatóságok lefelé módosították a halottak számát

Franciaországban az elmúlt 24 órában 140-en vesztették életüket a koronavírus-járvány miatt az előző napi 131 után, de összességében 217-tel 28 022-re csökkent a járvány kezdete óta meghaltak száma, miután az idősotthonok és az egyéb szociális intézmények egy korábbi informatikai hiba miatt módosították adataikat - közölte kedd este a francia egészségügyi minisztérium.



Kórházban 17 714-en (hétfő óta 125-en), egyéb intézményekben pedig 10 308-an haltak meg március 1. óta.



A kórházakban ápoltak száma hétfő este óta 547-tel csökkent. Jelenleg 18 468 fertőzöttet ápolnak egészségügyi intézményekben, de még kedden is 506 új betegfelvétel történt.



Intenzív osztályon 1894 beteg fekszik, számuk 104-gyel csökkent az elmúlt 24 órában. A súlyos betegek 71 százalékát a vörössel jelölt övezetben, a fővárosi régióban, Elzász-Lotaringiában, valamint az ország északkeleti részén ápolják.



A járvány kezdete óta 143 427 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt 24 órában 524 új esetet tártak fel, eddig 62 563-an gyógyultan távoztak a kórházakból.



A fővárosi régióban több előzetes vizsgálat is indult idősotthonok ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és mások életének veszélyeztetése gyanújával. A feljelentéseket az elhunytak hozzátartozói nyújtották be - közölte kedd este a Párizshoz közeli Nanterre ügyészsége. Az eljárások a fővároshoz közeli Chaville, Clamart és Clichy-la-Garenne települések szociális intézményeiben március 25. és április 1. között egy 80 éves férfi, és három 90 év feletti nő elhalálozását érintik.



Didier Guillaume agrárminiszter jelezte, hogy a következő napokban visszatérhetnek Franciaországba a külföldi idénymunkások.

A franciaországi szerződéssel rendelkező európai uniós állampolgárokat beengedik a hatóságok a járványhelyzet miatt lezárt határokon, amennyiben munkáltatóik szavatolják biztonságukat. A tárca jelezte, hogy az idénymunkások munka- és szálláskörülményeit ellenőrizni fogják.



"Gyakran hálótermekben altatják őket, egymás hegyén hátán, ez többé nem lehetséges" - mondta a miniszter a nemzetgyűlésben.



Miközben a klinikai tesztelések első fázisában pozitív eredményeket mutató mRNA-1273 nevű Covid-19 fertőzés elleni oltóanyagot gyártó Moderna amerikai biotechnológiai cég kedden arra szólította fel az európai országokat, hogy mielőbb adják le rendeléseiket, Emmanuel Macron államfő a Sanofi francia alapítású gyógyszeripari csoport vezetőit fogadta hivatalában, miután Paul Hudson vezérigazgató egy héttel ezelőtt jelezte, hogy elsőbbséget ad majd az Egyesült Államoknak, ha sikerül kifejlesztenie a vírus okozta Covid-19 betegség elleni oltást.



"A rendelések terén van szükségem az európai kormányok segítségére, amelyek eddig egyáltalán nem érkeztek" - mondta Stéphane Bancel, a Moderna elnök-vezérigazgatója kedden a BFM francia hírtelevízióban. "Megközelítőleg 6-9 hónapra van szükség a rendelés pillanatától addig, amíg képesek leszünk az oltásokat leszállítani, mert meg kell venni az alapanyagokat, a gépeket, munkatársakat kell felvenni és ki kell őket képezni" - tette hozzá.



"Minden egyes nap, amely az európai kormányok megrendelése nélkül múlik el, késlelteti az oltóanyag európai beindítását" - hangsúlyozta. Elmondta, hogy csak ősszel lehet majd biztosan tudni, hogy tényleg hatékony-e az oltóanyag.



A Sanofi vezetői közben ígéretet tettek arra Emmanuel Macronnak, hogy céljuk - ha kifejlesztik a vakcinát -, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen - közölte a francia elnöki hivatal.

Franciaországban heves vitát váltott ki Paul Hudson, a Sanofi vezérigazgatójának múlt heti interjúja, amelyben arról beszélt, hogy ha kifejlesztik a vakcinát, akkor a vállalat "elsőként" az Egyesült Államokat látja majd el oltóanyaggal, mert ez az ország részt vállal a kifejlesztés kockázataiból is. A Sanofi ugyanis az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztését az amerikai egészségügyi minisztérium egy hatóságának (Barda) a támogatásával és vele együttműködésben végzi.



A nyilatkozat a francia elnöki hivatal szerint érzékenyen érintette mindazokat, akik a vírus ellen küzdenek, így az elnököt is, aki hivatalába hívta a Sanofi vezetőit, akik már korábban azt közölték, hogy az Egyesült Államok csak az amerikai üzemekben készülő dózisokra fognak elsőbbséget élvezni. A keddi találkozó után pedig megerősítették, hogy a "csoport osztja azt a francia álláspontot, amely szerint elengedhetetlen, hogy az oltóanyag a világ közjavai közé tartozzon".