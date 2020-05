Koronavírus-járvány

Szlovénia feloldotta a bevezetett korlátozó intézkedések Horvátországgal közös határán

Szlovénia feloldotta a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket Horvátországgal közös határán - jelentette a helyi sajtó kedden. Ljubljana Magyarországgal és Ausztriával is folytat tárgyalásokat a határnyitásról.



A szlovén határt csak azon, a schengeni övezethez tartozó országok és az Európai Unió állampolgárai léphetik át korlátozások nélkül, amelyekkel Ljubljana kétoldalú megállapodást kötött, illetve ha uniós szinten általános megállapodás született róla.



Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter újságíróknak elmondta: várhatóan június elején újranyitják a határokat azokkal a szomszédos országokkal is, amelyekben hasonló a járványügyi helyzet, mint Szlovéniában. Hétfőn erről tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint osztrák partnerével is felvette a kapcsolatot - hangsúlyozta.



Szavai szerint a megállapodások célja az, hogy megfelelő iránymutatásokat dolgozzanak ki a határátlépést illetően, illetve biztosítani tudják a feltételeket ahhoz, hogy senki egészsége ne kerülhessen veszélybe, azaz a koronavírus ne terjedhessen el.



Szlovénia hivatalosan is bejelentette a járvány végét. A legfrissebb adatok szerint 24 óra alatt eggyel, 1467-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és már negyedik napja senki sem hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 104 maradt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban közel 70 ezer tesztet végeztek el. A diagnosztizált betegek közül 24-en vannak kórházban, közülük 5-öt ápolnak intenzív osztályon.



A kormány a héten készül bemutatni a harmadik gazdaságélénkítő csomagját, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni. Az első csomag a munkahelyek megtartását célozta, a második a cégek likviditását garantálta.



A kabinet a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan enyhített a korlátozásokon, és újraindította a gazdaságot.



Hétfőn kinyithattak a bevásárlóközpontok, az éttermek és kávézók, valamint a kisebb szállodák, továbbá visszatérhettek az iskolapadokba az általános iskolák alsó tagozatos tanulói. A kormány azt tervezi, hogy május 25-től a felső tagozatos osztályok számára is elindítja az oktatást. A kisdiákoknak 35 százaléka, az óvodásoknak pedig a fele tért vissza a nevelési-oktatási intézményekbe.



A szomszédos Horvátországban már feloldottak minden korlátozást, és fokozatosan a határokat is megnyitották a külföldi állampolgárok előtt. A válságstáb hétfőn tartotta meg az utolsó sajtótájékoztatóját, miután a parlament feloszlatta magát. Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya van, és várhatóan június végén vagy július elején parlamenti választásokat tartanak az országban.