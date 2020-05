Koronavírus

Trump a WHO-hozzájárulás végleges felfüggesztésével fenyeget

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump amerikai elnök kedd éjjel a Twitteren. 2020.05.19 07:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elnök a mikroblogján közzétette azt a háromoldalas levelet, amelyet a Fehér Ház fejlécével Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak, a WHO igazgatójának címzett. "A levél önmagáért beszél" - tette hozzá.



A levélben az Egyesült Államok elnöke felidézte, hogy április 14-én miért függesztette fel átmeneti időre a szervezetnek nyújtott amerikai támogatást, kitért a kínai kormányzat általa vélelmezett hiányos és késedelmes járványügyi tájékoztatására és arra is, hogy amerikai álláspont szerint Hszi Csin-ping kínai elnök mikor és hogyan gyakorolt nyomást a WHO vezetőségére.



Donald Trump a levélben leszögezte, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020