Koronavírus-járvány

Izraelben minden korosztály számára megkezdődött a tanítás

Két hónap kényszerszünet után vasárnap reggel minden korosztály számára megnyíltak az iskolák Izraelben, miután a koronavírus-járvány fokozatosan visszaszorult az utóbbi hetekben - jelentette a helyi média vasárnap.



Az óvodák és az alsó tagozatok első három osztálya, valamint az érettségiző osztályok különleges rendszabályokkal, kiscsoportos oktatás keretében már két hete elkezdhettek iskolába járni, de az összes korosztály csak vasárnaptól vehet részt az iskolai oktatásban.



A különösen fertőzött településeken továbbra is távoktatással folyik a tanítás.



Az oktatásügyi és az egészségügyi minisztérium utasításai alapján rendkívüli intézkedéseket vezettek be az intézményekbe: a szülőknek naponta írásban igazolniuk kell, hogy gyermekük egészséges és tünetmentes, a negyedik osztályosnál idősebb nebulóknak szájmaszkot kell viselniük, az ablakokat a negyven fokos hőség és a klímaberendezések működtetése ellenére nyitva kell tartani, a gyerekek padjait egymástól két méterre kell elhelyezni, és csakis állandó padtársak ülhetnek egymás mellett



Ezen kívül a 12-es kereskedelmi televízió híradása szerint minden osztály alkoholos törlőkendőket is kap, amivel rendszeresen letörlik a felületeket, és növelik a takarítások gyakoriságát is.



A szünetekben az osztályok elkülönülnek egymástól, és az iskolások megpróbálják tartani egymástól a kétméteres távolságot. A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint szeptember eleji "tanévkezdés hangulat" van az iskolákban, a gyerekek nagyon örülnek, hogy a két hónap szünet után ismét együtt lehetnek társaikkal.



Rafi Perec leköszönő oktatási miniszter az iskolák megnyitásának gazdasági fontosságát hangsúlyozta, szerepüket abban, hogy a szülők is visszatérhessenek munkahelyeikre, és újraindulhasson a gazdasági élet.



A 9,2 milliós Izraelben a koronavírus miatt leállás nyomán 1,1 millió munkanélkülit regisztráltak, ami példa nélküli az ország történetében. A február eleji 3,4 százalékos munkanélküliségi ráta több mint 27 százalékra emelkedett. A munkanélküliek egy részét fizetés nélküli szabadságra küldték munkáltatóik, de a médiában megszólaló szakértők szerint ők sem térhetnek majd vissza teljes létszámban munkahelyeikre. A vállalatok egy része továbbra is csökkentett üzemmódban működik vagy teljesen leállította működését.



Izraelben az utóbbi hetekben fokozatosan visszaszorult a járvány. Az új koronavírus megjelenése óta 16 608 fertőzöttet szűrtek ki, akik közül 12 855-en már meggyógyultak. Jelenleg 59-en vannak súlyos állapotban, közülük 49-en lélegeztetőgépen. A halálos áldozatok száma eddig 268 volt.