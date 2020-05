Koronavírus

Franciaországban meghalt a Kawasaki-kórhoz hasonló tüneteket produkáló egyik gyermek

A járvány kezdete óta 125 francia gyereknél jelentkeztek hasonló tüntetek, de ez az első ilyen típusú haláleset Franciaországban. 2020.05.15 16:26 MTI

Meghalt egy 9 éves gyermek a dél-franciaországi Marseille-ben, aki a koronavírusnak a Kawasaki-kórhoz hasonló, ritka és súlyos gyulladásos szövődményeiben szenvedett - közölte pénteken a kezelőorvosa. A járvány kezdete óta 125 francia gyereknél jelentkeztek hasonló tüntetek, de ez az első ilyen típusú haláleset Franciaországban.



A kisfiú a marseille-i La Timone kórház gyerekgyógyászati intenzív osztályán szombaton hunyt el, ahova egy héttel korábban a Kawasaki-kórra emlékeztető súlyos szívizomgyulladással szállították be, s neurológiai problémái is voltak.



"A kisfiúnak volt egy szívrohama még otthon, a szülők azonnal hívták a mentőket, akik behozták hozzánk a gyereket" - mondta Fabrice Michel főorvos a France2 közszolgálati televízió híradójában. A gyereket tesztelték a koronavírusra is, kiderült, hogy úgy esett át a Covid-19 fertőzésen, hogy annak a tüneteit nem produkálta. "Erősen azt gyanítjuk, hogy a szívroham a koronavírus egyik szövődménye volt" - hangsúlyozta az orvos, aki hét napig kezelte a kisfiút, de megmenteni nem tudta.



A járvány március 1-i kezdete óta 125 francia gyereknél jelentkeztek hasonló tünetek, a gyerekek átlagéletkora 8 év. Közülük 65-en kerültek intenzív osztályra, de a marseille-i kisfiú az első, aki belehalt a betegségnek ezen formájába. Az elmúlt három hétben már jelentősen csökkent a megbetegedések száma.



Több nyugati ország is jelezte, hogy gyerekeknél feltehetően a koronavírusnak a Kawasaki-kórhoz hasonló, ritka és súlyos gyulladásos szövődményei jelentkeztek. Nagy-Britanniában egy 14 éves, New York-ban pedig 5 éves gyerek halt bele a betegség ezen formájába, amelynek tünetei magas láz, hasi fájdalmak és emésztési zavarok, valamint a skarlátra emlékeztető bőrkiütés. A francia egészségügyi hatóságok szerint a gyulladásos szövődmény és a szívroham "sokkal inkább jellemző" a Covid-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható esetekben, mint a klasszikus Kawasaki-kór esetében.



A marseille-i orvos ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon kevés gyereket érint a betegség ezen formája, és az egyetlen haláleset szerinte nem ad okot különösebb aggodalomra. Tanácsos azonban orvoshoz fordulni, amennyiben a gyerekek legalább két napig lázasak vagy a koronavírus tüneteit mutatják - tette hozzá.