Koronavírus

Koporsóvá alakítható kórházi ágyat terveztek Kolumbiában - videó

Igencsak morbid ötlettel állt elő egy bogotai dizájner cég: kartonpapírból terveztek koporsóvá alakítható kórházi ágyat. A cég szerint az ágy-koporsó több okból is praktikus. Kolumbiában rengeteg szegény család él, ők nem engedhetik meg maguknak, hogy egy fából készült koporsót kifizessenek. Emellett a koronavírus-járvány tombolása miatt igen nagy hiány van kórházi ágyakból. A cég azzal is érvelt, hogy mivel az ágy átalakítható, a vírusos betegség következtében elhunyt ember testét nem kell mozgatni, így is csökkenthető a fertőzés-veszély.



Az ágyak egy 150 kilós pácienst is elbírnak. Oldalukon korlátok vannak, ám nagy részük valóban kartonpapírból készült. A kartonpapír egyrészt hamarabb lebomlik, másrészt csupán egy napig marad rajta életben a vírus, míg a fémen vagy műanyagon akár három napig is.