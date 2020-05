Koronavírus/Migráció

Milliós bevételt jelent az olasz államnak az illegális bevándorlók letelepítése

A korábban feketén foglalkoztatott bevándorlóknak fejenként 160 eurót, a munkaadóknak 500 eurót kell fizetni minden egyes náluk dolgozó illegális migráns tartózkodásának és munkavállalásának rendezésére a római kormány új rendelkezése szerint, amely fél milliónál is több bevándorló letelepítését szolgálja a pénteki sajtójelentések szerint. 2020.05.16 04:30 MTI

Az illegális migránsok tartózkodásának jogi rendezéséről szóló intézkedések a szerdán este ismertetett gazdaságélénkítő csomag részét alkotják. Az 55 milliárd eurós csomag még nem jelent meg a hivatalos közlönyben, mivel a kormány bejelentése szerint, a tárcák az "utolsó finomításokat" végzik.



A Corriere della Sera napilap a migránsokat érintő új szabályrendszer részleteiről értesült. A számítások szerint több mint félmillió illegális bevándorlót érinthet, akik közül 200 ezer személyt minél gyorsabban a mezőgazdaságban akarnak alkalmazni a járványban idénymunkás nélkül maradt földeken, a termésszedés megmentésére. Az intézkedéscsomagot Teresa Bellanova agrárminiszter kezdeményezte, az Élő Olaszország (IV) politikusa, aki maga is fiatalkorától a földeken dolgozott.



A kormányrendelkezés kétirányú: egyrészt a tartózkodási engedéllyel rendelkező, de eddig feketén foglalkoztatott külföldi, valamint szintén feketén dolgozó olasz munkavállalók helyzetét akarja rendezni. Másrészt hat hónapos tartózkodási engedélyt készülnek adni a lejárt engedéllyel Olaszországban tartózkodó külföldieknek, ha bizonyítani tudják, hogy már dolgoztak Olaszországban.



Három gazdasági ágazat érintett, a mezőgazdaság, a halászat és a háztartási munkavégzés, utóbbi az olasz családoknál dolgozó idősgondozókat, bébiszittereket, háztartási alkalmazottakat fedi.



A kérelmeket a munkaadó, vagyis háztartási munkavégzés esetén a család, vagy maga a munkavállaló nyújthatja be. A külföldi vagy olasz munkavállalóval való munkakapcsolat jogi rendezését kérelmező munkaadónak 500 eurót kell fizetnie minden egyes dolgozót érintő kérelem után. Ha külföldi munkavállalóról van szó, bizonyítani kell, hogy március 8-a előtt már kérelmezte az olaszországi tartózkodási engedélyt, és azóta nem hagyta el Olaszország területét. Ha ezek a feltételek adottak, a munkaadóval szemben felfüggesztik a fekete munka miatt esetleges közigazgatási és büntetőjogi eljárást, kivételt egyedül az illegális bevándorlás pártolása és a szerződés és bejelentés nélküli dolgozók kizsákmányolása jelenthet.



Ha a kérelmet a munkavállaló terjeszti be, bizonyítania kell, hogy tavaly október 31. előtt már dolgozott az érintett három ágazat egyikében, valamint a megjelölt dátum előtt már volt tartózkodási engedélye. Ebben az esetben hat hónapos tartózkodási engedélyt kaphat, a kérelemért 160 eurót kell fizetnie. A korábban ideiglenes, de időközben lejárt menekültstátuszban részesült bevándorlók is újabb hat hónapos engedélyhez juthatnak munkakeresés céljából. Kivételt az Olaszországból ugyan kiutasított, de még az ország területén levő, vagy súlyos bűncselekményért, többek között kábítószer-kereskedelemért, prostitúcióra való kényszerítésért első fokon elítélt bevándorlók képviselnek.

A munkaadók az olasz társadalombiztosítási és nyugdíjintézetnél kérelmezhetik feketén foglalkoztatott dolgozóik helyzetének rendezését. Az Európai Unión kívüli külföldi dolgozó esetén a belügyminisztérium migrációs hivatalához kell fordulni. A külföldi munkavállalók az idegenrendészeten keresztül kérelmezhetik ugyanezt. A kérelmeket június 1. és július 15. között fogadják.



Hamis adatok és hamis dokumentumok benyújtása egytől hat évig terjedő büntetést von maga után. Ha a munkaadó a rendezést követően is lejárt tartózkodási engedéllyel bíró vagy engedély nélküli bevándorlót foglalkoztat, a korábbi szankciók kétszeresét kockáztatja, három év helyett hat évig terjedő börtönt, valamint 72 ezer euróig emelhető bírságot.



Az olasz termelőket tömörítő szövetség Coldiretti elnöke Ettore Prandini úgy nyilatkozott a Corrierének, hogy számításaik szerint a kormányrendelettől érintett bevándorlókból csupán 2000 dolgozott már korábban is a mezőgazdaságban. Őket is legfeljebb szeptember második felében, a szüretkor tudjuk majd foglalkoztatni - jelentette ki. A Coldiretti elnöke ezért azonnali megoldásként a voucher-rendszert, valamint "zöld folyosókat" sürgetett a kelet-európai szakképzett idénymunkások Olaszországba juttatásához. Hozzátette, hogy csak a Coldirettinél 13 ezer munkanélküli olasz jelentkezett munkára, akiket készen állnak azonnal alkalmazni.



A mezőgazdaság nem ezt kérte a kormánytól Matteo Salvini a jobboldali ellenzék és a a Liga párt vezetője szerint. Salvini a Radio24 csatornának nyilatkozva kifejtette, hogy "megkülönböztetés nélkül" letelepítik azokat, akiktől korábban "hamis és hazug adatszolgáltatás" miatt megtagadták a tartózkodási engedélyt. Az eddigi munkaszerződések meghosszabbítása helyett most elég azt mondani, hogy március 8. előtt már Olaszországban voltak, és tartózkodáshoz jutnak a római és milánói pályaudvaroknál sátorozó migránsok, ez őrület - mondta Matteo Salvini.



Fenntartását fejezte ki a többnyire a dél-olaszországi földeken dolgozó afrikai idénymunkásokat képviselő szakszervezet elefántcsontparti vezetője, aki május 21-re sztrájkot hirdetett meg. "A római kormány rendelete munkaerőt akar, nem az embereket nézi" - mondta.

