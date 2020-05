Koronavírus

Romániában veszélyhelyzet váltotta fel a rendkívüli állapotot

Romániában péntektől veszélyhelyzet váltotta fel a koronavírus-járvány miatt két hónapja meghirdetett rendkívüli állapotot, de az iskolákat és a határokat egyelőre nem nyitják meg.



Az országos vészhelyzeti operatív törzs erről hozott határozata pénteken jelent meg a hivatalos közlönyben.



A településeken belül megszűntek a kijárási korlátozások, kinyithatnak a fodrászatok, fogorvosi rendelők, a 15 ezer négyzetméternél kisebb bevásárló-központok, a múzeumok, kiállítótermek és a parkok - a játszóterek kivételével.



Háromnál több ember viszont nem gyülekezhet, továbbra sem nyithatnak ki a vendégeket helyben kiszolgáló vendéglátóhelyek, az ügyfélfogadás megszervezésénél az intézményeknek legalább kétméteres távolságot kell biztosítaniuk az emberek között. Az ötvennél több alkalmazottat foglalkoztató munkahelyeken - ahol nem lehetséges a távmunka - lépcsőzetes munkakezdést kell bevezetni.



Kötelezővé vált a védőmaszk viselése minden zárt térben (tömegközlekedési járműveken, üzletekben, munkahelyen), a települést pedig csak indokolt esetben, és az ezt igazoló írásos nyilatkozattal szabad elhagyni.



Péntektől az egyházak ismét tarthatnak istentiszteleteket, de nem a templomokban, hanem a szabadban, a híveknek pedig maszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk a távolságtartási szabályokat. A templomokban szabad családi egyházi eseményeket - esküvőt, keresztelőt, gyászszertartást - szervezni, de legfeljebb 16 ember lehet jelen.



Romániába továbbra sem léphetnek be külföldi állampolgárok az ingázók, átutazók, diplomaták és rezidensek kivételével. A külföldről érkezőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk - ez elől a pilóták, teherautósofőrök, törvényhozók, a fegyveres testületek tagjai és a szomszédos országba ingázók képeznek kivételt, amennyiben nincsenek a koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik.



Aki nem tartja be az otthoni elkülönítést, azt hatósági karanténba helyezik, ahol ellátása költségeinek fedezésére kötelezik. Azoknak a beutazóknak, akik nem tudják elkülönítésüket lakhelyükön megoldani, ingyenesen biztosítják az elhelyezést valamely hatósági karanténközpontban.



Az operatív törzs rendelete nem ad választ arra, hogy milyen alapon korlátozzák az alkotmányos szabadságjogokat, miután az ezt lehetővé tevő rendkívüli állapot csütörtökön éjfélkor lejárt, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet intézkedéseit részletező törvény pedig csak hétfőn lép hatályba.



Klaus Iohannis államfő azonban csütörtök esti televíziós beszédében cáfolta, hogy joghézag keletkezett volna, vagy hogy egy "szabályok és megszorítások nélküli" hétvége következne Romániában. Az elnök szerint lehetetlen azonnal visszatérni a világjárvány előtti helyzethez, és a hasznosnak bizonyult óvintézkedések elsietett feloldása súlyos hiba lenne.

Az államfő felelősségteljes magatartásra szólította fel a lakosságot, és leszögezte: kész ismét bevezetni a rendkívüli állapotot, ha a lazítások nyomán rohamosan rosszabbodna a járványügyi helyzet Romániában.