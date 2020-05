Koronavírus

28 millió műtét halasztódhat vagy maradhat el a világban a járvány miatt

A koronavírus-járvány miatt elhalasztódhat vagy elmaradhat a világon akár 28 millió nem sürgős műtét, ami rákbetegek esetében akár halálos is lehet - volt olvasható csütörtökön egy tanulmányban, amely a British Journal of Surgery brit sebészeti folyóiratban jelent meg.



A tanulmányt orvosok, akadémikusok írták tizenegy országból.



A betegek állapota súlyosan leromolhat, amíg várniuk kell elhalasztott műtétjükre - írta Aneel Bhangu, a Birminghami Egyetem sebészeti klinikájának egyik orvosa, aki oktató is egyúttal. Rák esetében ez elhalálozáshoz is vezethet.



A tanulmányt 71 ország 359 kórházának tapasztalatai alapján állították össze annak apropóján, hogy Nagy-Britanniában márciustól 12 hétre felfüggesztették majdnem az összes műtétet. Az orvosok szerint az operációknak valószínűleg a háromnegyedét elhalasztják a világban. Noha a rákos betegek műtétjeit kisebb valószínűséggel halasztják el, ilyenből is lehet 3 millió, mert az anyagi forrásokat át kell irányítani a koronavírus ellen védekezésre - olvasható a tanulmányban.