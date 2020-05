Koronavírus

A világban közelít a 4,5 millióhoz a megfertőződtek száma, a halottaké több mint háromszázezer

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A világban 4 443 597-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 302 452, a gyógyultaké pedig 1 588 353 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint péntek reggel.



Egy nappal korábban 4 347 018 volt a regisztrált fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 297 197, a gyógyultaké pedig 1 548 547 volt.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 417 777 az igazolt fertőzöttek, 85 898 a halálos áldozatok és 246 414 a gyógyultak száma.



Oroszországban 252 245-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Az új esetek 40,6 százaléka tünetmentes. A halálos áldozatoké 2305, a gyógyultaké pedig 53 530 volt.



Az Egyesült Királyságban már tartósan lefelé haladnak a fertőzési és halálozási mutatók. A fertőzöttek száma 234 440 volt, míg 33 693-an haltak bele a betegségbe, és 1043-an gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 229 540 fertőzöttről, 27 321 halálos áldozatról és 143 374 gyógyultról tudni.



Olaszországban ismét kétszáz fölé emelkedett a halottak száma egy nap alatt. A fertőzöttek száma 223 096 volt, a halálos áldozatoké 31 368, és 115 288-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Brazíliában az azonosított fertőzöttek száma 203 165-re emelkedett, a kórban 13 999-en haltak meg, és 79 479-en felgyógyultak.



Franciaországban egyre kevesebb az új beteg, 178 994 fertőzöttről, 27 428 halálos áldozatról és 59 719 gyógyultról tudni.



Németországban 174 478 a fertőzöttek száma, 7884 a halottaké és 150 300-an meggyógyultak.



Törökországban átlépte a négyezret a halálesetek száma (4007), fertőzöttet 144 749-et regisztráltak eddig, míg 104 030 volt a gyógyultak száma.



Iránban 114 533 fertőzöttről, 6854 halálesetről és 90 539 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 029 esetet tartottak nyilván péntek reggel. A halottak száma továbbra is 4637, 79 261-en felépültek.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.