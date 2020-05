Koronavírus/Illegális bevándorlás

Megállapodtak az olasz kormánypártok a több mint félmillió bevándorló letelepítéséről

Hat hónapos, meghosszabbítható tartózkodási engedélyben részesülhetnek a korábban vagy jelenleg is az agrárszektorban dolgozó migránsok, akiknek többsége afrikai és ázsiai. 2020.05.13

Az olasz kormánypártok közötti hosszú viták után megszületett a megállapodás az illegális bevándorlók letelepítéséről. Ennek részleteit a sajtó a szerda délutáni kormányülés előtt hozta nyilvánosságra.



A megállapodás a mintegy hatszázezer, eddig tartózkodási engedély nélküli bevándorló helyzetének jogi rendezését tartalmazza.



Az intézkedést kezdeményező Teresa Bellanova agrárminiszter nyilatkozata szerint hat hónapos, meghosszabbítható tartózkodási engedélyben részesülhetnek a korábban vagy jelenleg is az agrárszektorban dolgozó migránsok, akiknek többsége afrikai és ázsiai. A tartózkodással együtt biztosítják számukra az egészségügyi és társadalombiztosítást is. Hasonlóképpen rendezik az olasz családoknál dolgozó idősgondozók, bejárónők vagy a háztartási személyzet más tagjainak tartózkodását, közöttük Európai Unión kívüli kelet-európaiak is vannak. Utóbbiak esetében a tartózkodási engedély a munkaadóval kötött szerződés teljes időtartamát, vagyis akár több évet is fedhet.



Az eddig tartózkodási és munkavállalási engedély nélkül Olaszországban tartózkodó és dolgozó bevándorlók helyzetének rendezésének szabályait Teresa Bellanova, a kormánypárt Élő Olaszország (IV) politikusa, Luciana Lamorgese belügyminiszter, valamint a baloldali Demokrata Párt (PD) színeit képviselő Giuseppe Provenzano, a délolasz régiók fejlesztéséért felelős miniszter dolgozta ki. A másik kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) ellenezte az illegális migránsok "tömeges és teljes" letelepítését. A kormányerők nyilvánosságra került vitája miatt a kormány kedden nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a kérdésben "politikai megállapodás" született, és "fenntartások" kísérték a rendelkezés gyakorlati-jogi megvalósításának részleteit. Elemzők szerint az M5S az időhúzással csak saját politikai erejére kívánta terelni a figyelmet, de a végén rábólintott a baloldali pártok javaslatára.



A baloldali erők szerint a bevándorlók alkalmazása a járványhelyzetben több százezer idénymunkás nélkül maradt mezőgazdaságot, a termés megmentését segíti. Az olasz kormány reményei szerint az intézkedéssel felszínre kerülnek a mostanáig láthatatlan munkavállalók, pluszbevételhez jutnak a nyugdíjintézetek, és ellenőrizhetőbbé válik a bevándorlók egészségügyi helyzete is a járvány idején.



A tartózkodási engedélyt a 2020. március 8-án Olaszország területén tartózkodott bevándorlók közül azok kaphatják meg, akiknek tartózkodási engedélye tavaly ősszel járt le, de addig a mezőgazdaságban dolgoztak vagy házi munkát végeztek. A tartózkodási engedélyt a munkavállaló és a munkaadó önállóan egyaránt kérelmezheti. A járványhelyzet miatt Olaszországból távozott bevándorlók nem térhetnek vissza az engedélyek megszerzésére. Giuseppe Provenzano közösségi oldalán üdvözölte a kormány elhatározását, hangoztatva, hogy a feketemunka felszámolása az így dolgozó olaszokat is érinti.

Sajtóértesülések szerint legalább félmillió bevándorló kaphat így tartózkodási engedélyt, közülük 200 ezren mezőgazdasági munkások. Más számítások szerint legalább 600 ezer bevándorló juthat így letelepedéshez, akikből 450 ezret a kereskedelemben, vendéglátásban, idegenforgalomban alkalmaznak. Teresa Bellanova parlamenti felszólalásában "milliósra" tette az olasz családoknál eddig törvénytelenül foglalkoztatott idősgondozók, bébiszitterek, takarítók számát. Sokan közülük a járványban elveszítették bevételüket, és nem tudták elhagyni Olaszországot; tartózkodási engedéllyel állami segélyben részesülhetnek. A kérelmek benyújtásának, elbírálásának, ütemezésének a részletei még nem ismertek: a mezőgazdaságnak azonban minél gyorsabban szüksége van a munkásokra.



Az agrárminiszternek a jobboldali ellenzéket vezető Liga párt szenátora, Stefano Candiani válaszolt, kijelentve, hogy a római kormányt nem érdekli az agrárszektor, miként nem törődik az év eleje óta 400 százalékkal megnövekedett illegális bevándorlással sem. "A kormány üzenete egyértelmű: az illegális migránsok fontosabbak az olaszoknál és a szabályosan Olaszországban élő bevándorlóknál is" - mondta. Hozzátette, hogy a Liga minden demokratikus eszközzel megakadályozza a kormány rendelkezését.



Az intézkedés annak az elfogadás előtt álló, 55 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagnak a része, amelynek több mint felét a járványhelyzet sújtotta vállalkozások újraindítására fordítanak.



A Coldiretti termelői szövetség közleményben hangsúlyozta, hogy a földeken alkalmazott migránsok munkaviszonyának rendezését "megkésettnek" tartja, ami nem nyújt megoldást az agrárszektornak, csak a bürokráciát növeli. A Coldiretti úgy vélte, a tartózkodási engedélyek hónapokat igénybe vevő kiadása helyett a gyorsabb voucher-rendszer adna segítséget. Az ágazati szövetség kiemelte, hogy a zöldség- és gyümölcsbetakarításhoz is "hozzáértő kezekre" van szükség, ezért német példára azt javasolta, hogy a szakképzett idénymunkások biztonságos "folyosókon" keresztül érkezhessenek Olaszországba, az olaszországi migránstáborokban levők földekre küldése helyett. A Coldiretti a munka nélkül maradt olaszok "hatalmas tömegére" is emlékeztette a kormányt.