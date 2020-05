Koronavírus

Több mint 31 ezer halott Olaszországban

Egy nap alatt ismét majdnem kétszázzal emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelem szerda esti adatai szerint, és elérte a 31 106-ot. A római egyházmegyében a katonaság fertőtleníti a templomokat a május 18-i nyitásra készülve.



A halottak száma egy nap alatt 195-tel emelkedett a korábbi 172-höz képest. A halottak napi száma május 9-én süllyedt először kétszáz alá, azóta azonban stabil maradt, nem csökkent tovább jelentősen.



Az aktív fertőzöttek száma több mint 2800-zal csökkent az előző napi 1222 után, jelenleg 78 457. A betegek közül valamivel több mint 12 ezren vannak még kórházban, 893-ra csökkent az intenzív osztályokon kezeltek száma.



A gyógyultak száma túllépte a 112 ezret.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma 222 104. A gyógyultak száma meghaladja a diagnosztizált fertőzöttek felét, vagyis a fertőzöttek több mint ötven százaléka már meggyógyult.



A járvány olaszországi gócpontjában Lombardiában 394-gyel emelkedett a szűrt fertőzöttek száma az egy nappal ezelőtt bejelentett 1033-hoz képest, ráadásul az utóbbi többnapi adatot tartalmazott. A halálos áldozatok száma ott 69-cel emelkedett a korábbi 64-hez képest. Lombardiában szűrik ki továbbra is a fertőzöttek 44 százalékát, de ebben a tartományban végzik a legtöbb vírustesztet is, csak az utóbbi huszonnégy órában több mint tízezret. A közép-olaszországi Molise tartományban az utóbbi hat nap alatt 96 beteget diagnosztizáltak, miközben az utóbbi egy hónapban 84-et. A mostani betegek a helyi roma közösségben fertőződtek meg, amelynek tagjait karanténba helyezték.



Róma egyházmegyéjében szerdán megkezdődött a templomépületek külső és belső fertőtlenítése. A munkát a fegyveres erők katonái végzik, és több mint 330 templomot érint. A templomokat egész Olaszországban május 18-én nyitják meg a hívők előtt, akiknek azután is szigorú óvintézkedéseket kell betartaniuk a misék alatt is, a római kormány és az olasz püspöki kar (Cei) közötti egészségügyi megállapodás értelmében.



A sportminiszter bejelentése szerint az edzőtermek megnyitását május 25-től tervezik.