Koronavírus

Lassul a fertőzés terjedése a világban

Világszerte 4 177 504-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 286 330, a gyógyultaké pedig 1 456 209 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint kedd reggel.



Egy nappal korábban 4 102 849 volt a megfertőződtek száma, a halálos áldozatoké 282 719, a gyógyultaké pedig 1 411 619 volt.



A fertőzés továbbra is 187 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 347 881 volt az igazolt fertőzöttek, 80 682 a halálos áldozatok és 232 733 a gyógyultak száma.



Spanyolországban 227 436 fertőzöttről, 26 744 halálos áldozatról és 137 139 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban 224 332 a fertőzöttek száma, 32 141-en haltak bele a betegségbe, és 1015-en gyógyultak ki belőle.



Oroszországban 221 344 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 2009, a gyógyultaké pedig 39 801.



Olaszországban 219 814 a koronavírus fertőzöttjeinek, 30 739 a halálos áldozatainak száma, és 106 587-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Franciaországban 177 547 fertőzöttről, 26 646 halálos áldozatról és 56 3835 gyógyultról tudni.



Németországban 172 576 a fertőzöttek száma, 7661 a halottaké és 145 617 a gyógyultaké.



Brazíliában 169 594 a megfertőződöttek száma, 11 653 a halálos áldozatoké és 67 384 a gyógyultaké.



Törökországban 139 771 fertőzést jegyeztek fel, 3841 a halálos áldozatok száma és 95 780 a gyógyultaké.



Iránban 109 286 fertőzöttről, 6685 halálesetről és 87 422 gyógyultról tudni.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 011 esetet tartottak nyilván hétfő reggel. A halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 79 198.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.