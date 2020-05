Koronavírus-járvány

Franciaországban ismét kétszáz fölött a halálesetek napi száma

2020.05.12 06:30 MTI

Franciaországban az elmúlt 24 órában 263-mal 26 643-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napok száz alá csökkent esetszámai után - közölte a francia egészségügyi minisztérium hétfő este, az általános karantén feloldásának első napján.



Szombaton már csak nyolcvan, vasárnap pedig hetven halálesetet regisztráltak, ami a március 17-én kihirdetett és hétfőn véget ért kijárási korlátozások idején a legalacsonyabb napi esetszám volt. A tárca szerint az újbóli hirtelen emelkedés annak tudható be, hogy több hétvégi haláleset csak hétfőn került be a statisztikába.



A kórházban ápolt betegek száma viszont továbbcsökkent, vasárnap este óta 285-tel 22 284-ra. Közülük 2712-en vannak lélegeztetőgépen, ami 64-gyel kevesebb, mint 24 órával ezelőtt, és a harmada a járvány egy hónappal ezelőtti tetőzésekor intenzív osztályon ápolt betegek számának.



Március 1. óta 139 519 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt 24 órában 456 új esetet találtak, s a kórházban meggyógyultak száma 56 724-re emelkedett.



A franciák hétfőn hagyhatták el először otthonaikat igazolás nélkül, de Párizsban még nem sok minden változott az előző hetekhez képest: a tömegközlekedési járműveken kevesen voltak, a járvány második hullámától tartó franciák érzékelhetően óvatosak és kivárják a korlátozások június 2-ára tervezett további enyhítését. Európa legnagyobb üzleti negyedében, a párizsi Défense-ban az általában megszokott 120 ezer helyett hétfőn alig 20 ezren vették fel a munkát.



A kormány továbbra is az otthoni munkavégzést ajánlja azoknak, akik számára megoldható, de a kereskedelem beindulása miatt csaknem 875 ezren kezdtek újra munkába állni mintegy 400 ezer kis- és középvállalkozásnál.