Véletlenül a saját hajóját lőtte le Irán

A baleset a Teherántól mintegy 1270 kilométerre délkeletre fekvő Dzsászk kikötőváros mellett történt.



Értesülések szerint a kísérőhajó túl közel volt a célponthoz.



Egy helyi kórház tájékoztatása szerint a legénység 12 tagját szállították be, három másik tengerész könnyebben megsebesült – közölte az IRNA állami hírügynökség.



A Konarak nevű, 2018-ban felújított, holland gyártmányú 40 tonnás kísérőhajót 1988 állították hadrendbe, feladata rakéták célpontjainak vízre bocsátása volt.



Irán rendszeresen hajt végre hadgyakorlatokat a Hormuzi-szoroshoz közeli térségben. Az iszlám köztársaság médiája csak ritkán tudósít a hadgyakorlatok során bekövetkező kudarcokról, így a mostani hír elemzők szerint súlyos balesetre utalhat.

#Iranian navy ship Konarak 'sunk by friendly fire' after Moudge-class frigate "Jamaran" accidentally shot friendly vessel named "Konarak" with a missile during live firing exercise in Jask area of #PersianGulf waters on 10th May pic.twitter.com/rNKH0trNlF