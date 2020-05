Koronavírus

Több mint 500 embert fertőzött meg egy munkás Ghánában

A 27 milliós nyugat-afrikai ország egészségügyi hatóságai péntek este jelentették az ipari létesítményben kialakult járványgócot, de részletekkel nem szolgáltak.



"Mind az 533 személy egyvalakitől kapta el a fertőzést" - állította most az államfő, Nana Akufo-Addo. anélkül, hogy kitért volna arra, hogyan terjedt el a Covid-19 betegség a gyárban, és hogy voltak-e a létesítményben elővigyázatossági intézkedések.



A halfeldolgozóban azonosított fertőzöttekkel 4700-ra nőtt az országban március közepe óta talált megbetegedések száma, ezzel a térségben Ghánában találták a legtöbb Covid-19-esetet.



Az elnök vasárnap este arról is beszélt, hogy eddig 22 ember vesztette életét a koronavírussal összefüggő okok miatt, 494-en ugyanakkor már felgyógyultak a betegségből.



Akufo-Addo állítása szerint a járvány kitörése óta elvégzett, több mint 160 ezer vírusteszttel Ghána Afrika összes többi országát megelőzi az egymillió lakosra vetített tesztek arányában.



Az elnök bejelentette a nyilvános gyülekezések tilalmának május végéig történő meghosszabbítását, és hogy továbbra is zárva maradnak az iskolák és az egyetemek. A gazdaság leállása keltette aggodalmak miatt Akufo-Addo ugyanakkor könnyített a Ghána két legnagyobb városában, Accrában és Kumasiban április 19-én elrendelt kijárási korlátozásokon.