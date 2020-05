Koronavírus-járvány

Franciaországban a karantént megelőző szintre csökkent a napi halálozás

Franciaországban az elmúlt 24 órában hetvenen veszítették életüket a koronavírus-járvány miatt, ilyen alacsony napi halálozásra a március 17-én kezdődött általános karantén kezdete óta nem volt példa - közölte vasárnap este a francia egészségügyi minisztérium néhány órával a kijárási korlátozások fokozatos feloldásának éjfélkor esedékes megkezdése előtt.



A fertőzés halálos áldozatainak száma vasárnap estére 26 380-ra emelkedett.



Kórházban 16 642-en haltak meg a járvány kezdete óta, közülük 69-en az előző nap óta, az idősotthonokban és egyéb szociális intézményekben eggyel 9738-re emelkedett az áldozatok száma szombat óta.



Kórházban 22 569 beteget ápoltak vasárnap este, ami 45-tel kevesebb, mint az előző nap. Közülük 2776-an szorultak lélegeztetőgépre, a számuk 36-tal csökkent szombat óta. A súlyos betegek száma összességében a karantén végére harmad annyi lett, mint az április 9-i tetőzésekor, amikor is 7148-an voltak lélegeztetőgépen.



"Erőfeszítéseink sikeresnek bizonyultak a karantén alatt, amely több tízezer életet mentett meg" - hangsúlyozta a tárca, amely arra is figyelmeztetett, hogy a vírus még mindig aktívan terjed Franciaországban.



Erre utal, hogy két délnyugat-franciaországi megyében újabb gócpontokat találtak a hétvégén. Dordogne-ban egy temetés utáni családi rendezvény résztvevőinél mutatták ki a vírust, míg Vienne megyében egy, a hétfői iskolanyitásra készülő értekezleten megjelentek betegedtek meg.



"Ez jól mutatja, hogy mit nem szeretnék a következő hetekben látni: családi találkozókat, szomszédolásokat" - jelezte Frédéric Périssat, Dordogne megye prefektusa.



A franciák hétfőtől már igazolás nélkül is kimehetnek az utcára, és a lakóhelyük körüli 100 kilométeres körzetben szabadon mozoghatnak, azon túl viszont csak halaszthatatlan ügyben és igazolással mehetnek. A boltok kinyithatnak, de Párizsban a bevásárlóközpontok egyelőre határozatlan ideig zárva maradnak, és a vendéglátóipari egységek, mozik, színházak, nagyobb múzeumok, sportlétesítmények sem látogathatók még. A maszkviselés a tömegközlekedési járműveken kötelező lesz.



A kormány továbbra is az otthoni munkavégzést ajánlja azoknak, akik számára megoldható, de a kereskedelem beindulása miatt úgy számol, hogy hétfőtől 875 ezren kezdhetnek újra munkába állni mintegy 400 ezer kis- és középvállalkozásnál.



Az egészségügyi hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy hétfőtől mindenkinek egyéni felelőssége, hogy a vírus ne kapjon új erőre, ezért a társadalmi távolságtartás és minden egyéb előírás betartására kérték a franciákat.



A maszkviselés a tömegközlekedési járműveken és a legtöbb nyilvános helyen hétfőtől kötelező, de Párizsban a csúcsforgalmi időben csak munkáltatói igazolással lehet metróra, buszra vagy villamosra felszállni. Az állam hétfő reggel 10 millió maszk szétosztását kezdi meg a tömegközlekedésben.

Az Ifop közvélemény-kutatóintézet felmérése szerint a franciák 53 százaléka jobban félti a saját és hozzátartozói egészségét a karantén hétfői enyhítése miatt, mint a gazdaságot a járvány következményeitől.



A 67 millió lakosú országban a vírus jelenléte és a kórházak leterheltségének függvényében a veszélyeztetettebb vörös zónába sorolt megyékben élő mintegy 27 millió franciára a karantén feloldása után is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint azokra, akik a zölddel megjelölt, kevésbé fertőzött megyékben élnek.



A vörös zónába tartozó négy régióban, vagyis a párizsi agglomerációban, Elzász-Lotaringiában, az északkeleti és a középső országrészében - amelyek Franciaország területének mintegy negyedét teszik ki - zárva maradnak a nyilvános helyek, beleértve a parkokat és a játszótereket is, és csak a legkisebbek kezdhetik meg az iskolába járást hétfőn, a 11-14 éveseknek egész májusban távoktatásban kell folytatniuk az oktatást. A kevésbé veszélyeztetett, zöld övezethez tartozó országrészben viszont ez utóbbi korosztályhoz tartozók is visszatérhetnek hétfőn az iskolapadokba. A középiskolák és a gimnáziumok országszerte zárva maradnak, csak május végén dönt arról a kormány, hogy ez a korosztály az idei tanévben - amely június végén ér véget - visszatérhet-e még az oktatási intézményekbe. A felsőoktatási intézmények viszont biztos, hogy csak szeptemberben nyithatnak meg.