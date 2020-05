Megölte magát egy magyar férfi a karantén alá vont óceánjárón

Bár az ég világon semmi jel nem utalt arra, hogy mire készül, kollégái szerint öngyilkosságot követett el az a fiatal magyar férfi, aki utazásszervezőként hetek óta karantén alatt állt egy hatalmas szállodahajón, amely a Bahamáknál vesztegelt a nyílt vízen. Noha nemrég elindulhattak Anglia felé, már késő volt: József holttestére a kabinjában találtak rá és szinte kétséget kizáróan biztosak abban, hogy önkezével vetett véget életének. Családját már értesítették.



A világ legnagyobb óceánjáró cégének számító Carnival Corporation hajói más társaságok óceánjáróihoz hasonlóan a világ különböző kikötőiben rekedtek a járvány kitörésekor, így a Carnival Breeze sem folytathatta az útját a koronavírus miatt.



A Crew-Center cikkében az áll, hogy a fiatal férfi három éve dolgozott a cég hajóin.



A fedélzeten lévők az egyhangúság mellett a bizonytalan jövő miatti stresszre is panaszkodtak, de a magyar férfin nem látták jelét, hogy a többieknél jobban megviselné a bezártság.



„Erősen fenyeget minket a depresszió azok után, hogy nagyon régóta töltjük izolálva a napjainkat a fedélzeten" - mondta a Breeze személyzetének egyik tagja.

