Koronavírus-járvány

Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő

Április 22-én kezdték el a korlátozások feloldásának első szakaszát, akkor a kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások nyithattak meg. 2020.05.10 22:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Várhatóan május 20-tól kezdődhet meg Szlovákiában az új koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésével összefüggésben márciusban bevezetett korlátozások feloldásának új, immár negyedik szakasza - jelentette be Igor Matovic, szlovák kormányfő egy televíziós beszélgetőműsorban vasárnap.



Matovic, aki erről a TA3 szlovák hírtelevízióban beszélt, a korlátozó intézkedések feloldásának folytatását a fertőzéssel újonnan diagnosztizáltak viszonylag alacsony számával indokolta. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a korlátozások feloldásának feltétele, hogy az újonnan diagnosztizált fertőzések száma alacsony szinten, napi átlagban 25 alatt maradjon. Korábban a korlátozások feloldásának feltételéül azt szabták, hogy a vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának napi átlaga száz alatt maradjon.



Szlovákiában április 22-én kezdték el a korlátozások feloldásának első szakaszát, akkor a kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások nyithattak meg. Május 6-án a kormány egyidejűleg léptette érvénybe a kéthetes ciklusokban tervezett enyhítések második és harmadik fázisát, amivel lehetővé tették a nagyobb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások, a kisebb bevásárlóközpontok, a kültéri sportpályák, a rövid távú szállást nyújtó intézmények megnyitását, és engedélyezték az istentiszteleteket, illetve kinyithattak az éttermek és bárok teraszai is. A negyedik szakaszban a mozik, az uszodák, a bevásárlóközpontok, a sportlétesítmények és vélhetően az iskolák, óvodák megnyitásával is számolnak.



Közben az országban több hete folyamatosan csökkenő tendenciát mutat koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma. Két hete számuk átlagban napi öt alá csökkent, és hasonló arány mutatkozik ezen a héten is. A vírus szlovákiai megjelenése óta péntek volt az első olyan nap, amikor nem diagnosztizáltak új fertőzöttet, szombaton pedig 2 személynél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így a korábbiakkal együtt eddig 1457 fertőzöttet tartanak nyilván - derült ki a központi válságstáb honlapján vasárnap közölt adatokból. Az újonnan gyógyultnak nyilvánítottak száma már mintegy két hete minden nap meghaladja az újonnan regisztrált fertőzöttek számát. A nyilvántartás szerint szombaton 22 esettel 941-re nőtt a hivatalosan gyógyultnak minősítettek száma, a kór elismert halálos áldozatainak száma 26, és eddig már közel 120 ezer vírustesztet végeztek el.



Ugyanakkor a viszonylag alacsony számokkal összefüggésben Igor Matovic vasárnap óvatosságra intett, és szakértői becslésekre hivatkozva azt mondta: mintegy 2500 olyan fertőzött lehet az országban, akiket tünetmentességük miatt nem azonosítottak, de a vírus hordozójaként annak terjesztői is lehetnek.