Koronavírus-járvány

Koronavírus - Amerikában a gyerekekért aggódnak

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo szokásos napi sajtókonferenciáján pénteken közölte, hogy az elmúlt hat hétben most volt a legalacsonyabb a fertőzéssel kórházba szállított betegek száma. Csütörtökön 8196 beteget szállítottak kórházba. Ismételten hangsúlyozta, hogy a mindennapi élet és a gazdaság óvatlan újraindítása a fertőzések számának megugrásához vezethet.



Cuomo bejelentette: az államban meghalt egy ötéves kisgyermek is a vérerek kitágulásával és gyulladásával járó, úgynevezett Kawasaki-szindrómában. Erről a betegségről az orvosok azt gyanítják, hogy a Covid-19 egyik lehetséges szövődménye. Több orvos is felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több kiskorú hal meg a Covid-19 egyelőre csak gyanított szövődményében. A kormányzó szerint New York államban eddig 73 ilyen esetet diagnosztizáltak. Cuomo megemlítette, hogy egyedül kedden 15 gyermek szorult kórházi ellátásra hasonló tünetek miatt.



Phil Murphy, New Jersey kormányzója pénteken közölte: egyetlen nap alatt 1985 új vírusfertőzöttet regisztráltak, és csütörtökön 162 fertőzött halt meg a vírus okozta Covid-19-ben. Mindazonáltal hozzátette, hogy a járvány szerinte csökkenőben van.



Az Egyesült Államokban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek déli adatai szerint - eddig több mint 1 millió 270 ezer fertőzöttet és 76 ezernél is több halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány.