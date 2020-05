Síneken alvó vendégmunkásokat gázolt halálra egy tehervonat Indiában

Legalább 16, vasúti síneken alvó embert gázolt halálra egy tehervonat péntekre virradóan a nyugat-indiai Mahárástra államban a helyi hatóságok tájékoztatása szerint.



A baleset mintegy 390 kilométerre Mumbaitól keletre, Karmad körzetében történt.



Visal Nehul karmadi rendőrfőnök újságíróknak azt mondta, a vendégmunkásokból álló húszfős csoport a vasút vonalán tartott hazafelé, a szomszédos Madhja Prades államba, és éjszakára a síneken táboroztak le.



A vasútügyi minisztérium részéről azt mondták, a mozdonyvezető észrevette őket, de már nem volt ideje lefékeznie a vonatot. A rendőrség szerint a férfiak vélhetően azt hitték, a koronavírus-járvány következtében elrendelt korlátozások miatt a vonalon nem jár vonat.



A járvány miatt március 25-én elrendelt - és május 17-ig meghosszabbított - országos házikarantén miatt nagyon sok vendégmunkás ragadt az ország más államában. A munka nélkül maradt emberek a rendelet kihirdetése után tömegesen indultak útnak hazafelé, olykor több száz kilométert gyalogolva. Néhány állam a hazaszállításukra vonatokat helyezett üzembe.

An accident took place near #Karmad in #Aurangabad when an empty rake of goods wagon ran over some people. RPF and local police are reaching spot to asses the situation. More details awaited: Chief public relations officerhttps://t.co/IgFGB2TQJx pic.twitter.com/K2AZx9qE7L