Járvány

Bejutott a koronavírus a Fehér Házba

Csütörtökön délután Hogan Gidley, a Fehér Ház helyettes szóvivője bejelentette: az amerikai hadsereg egyik, a Fehér Házban dolgozó munkatársánál diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Gidley közlése szerint Donald Trump elnökön és Mike Pence alelnökön azonnal elvégezték a vírusteszteket, amelyek mindkettőjüknél negatívak lettek.



A CNN hírtelevízió információi szerint a megbetegedett férfi a haditengerészet munkatársa és közvetlenül Trump mellett dolgozik.



Eközben New York államban változatlanul alig lassul a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak növekedése – közölte Andrew Cuomo kormányzó csütörtökön, a szokásos napi sajtókonferenciáján.



Elmondta: szerdán 231 ember halt meg az amerikai államban az új típusú koronavírus okozta, Covid-19 nevű tüdőgyulladásos betegségben. Mint fogalmazott, fájdalmasan magas ez a szám, s hozzátette, hogy a járvány halálos áldozatainak napi száma azért, ha nagyon lassan is, de csökken. Fantasztikusan jó hírnek nevezte viszont, hogy az egészségügyi dolgozók körében végzett agresszív tesztelés nyomán az derült ki, hogy körükben alacsonyabb a megfertőződés veszélye az átlagosnál. Eddig egyébként 25 egészségügyi intézményben mintegy 27 ezer orvoson és ápolón végezték el az antitest-tesztet.



Cuomo azt is közölte: a járvány idejére felfüggesztik a lakbért fizetni nem tudók kilakoltatását.



A New Yorkkal szomszédos New Jerseyben csütörtökön 1800 új fertőzöttet diagnosztizáltak, s így ebben az államban több mint 133 ezerre emelkedett a regisztrált koronavírusos emberek száma. Phil Murphy kormányzó csütörtöki sajtókonferenciáján eredménynek nevezte, hogy az újonnan kórházba szállított betegek száma 325-re csökkent az előző naphoz képest. Hozzátette ugyanakkor, hogy az állam középső és déli vidékein erőteljesebben terjed a vírus, mint az északi megyékben. Murphy bejelentette azt is, hogy a Nemzeti Gárda tagjait telepítik az idősotthonokba, ahol péntektől kezdve legalább 120 katona segédkezik majd a járványügyi munkálatokban.



Az Egyesült Államokban – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház csütörtök déli adatai szerint – több mint 1 millió 231 ezer regisztrált fertőzöttje és több mint 73 ezer halottja van a járványnak.

Texasban a republikánus kormányzó, Greg Abbott módosította egyik korábbi rendeletét, amely lehetővé tette büntetés kirovását a társadalmi elkülönülés szabályait megszegőkre. A módosítás a kormányzó szerint azért volt szükséges, mert szerdán Dallasban egy bíró egyhetes börtönbüntetésre ítélte egy fodrászat tulajdonosnőjét, amiért megnyitotta az üzletet. Abbott szerint elfogadhatatlan, hogy texasiak ezért kerüljenek börtönbe. Közleményében a kormányzó hangsúlyozta: az a megengedhetetlen, hogy a Covid-19 veszélyére hivatkozva bűnözőket bocsássanak szabadon a börtönökből. A járványveszélyre hivatkozva egyébként az Egyesült Államok több, demokrata kormányzók által irányított tagállamában bocsátottak szabadon gyilkosokat és gyermekeket megerőszakoló bűnözőket is.